Wirtschaftliche Sicherheit in Österreich im Fokus

Tagung von BMWET und WKÖ zu „50 Jahren Wirtschaftliche Landesverteidigung“

Anlässlich des Jubiläums „50 Jahre Wirtschaftliche Landesverteidigung“ hat das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) eine gleichnamige Veranstaltung in die WKÖ organisiert. Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Wissenschaft und den Sozialpartnern wurde die Bedeutung der wirtschaftlichen Landesverteidigung hervorgehoben sowie der Blick auf zukünftige Herausforderungen gerichtet.

„Gerade in Zeiten geopolitischer Umbrüche, globaler Krisen und zunehmender hybrider Bedrohungen ist die wirtschaftliche Landesverteidigung angesichts aktueller denn je – sie stärkt die Resilienz und Sicherheit des Wirtschaftsstandortes Österreich, garantiert eine zuverlässige Versorgung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen und sichert die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit“, unterstreicht Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

Das Wichtigste ist, Resilienz von Anfang an mitzudenken – dazu gehören etwa eine sichere, nachhaltige Energieversorgung ebenso wie die Förderung von Innovationen und Start-ups, die mit neuen Ideen und zukunftsfiten Technologien unsere wirtschaftliche Unabhängigkeit und Krisenfestigkeit stärken“, ergänzt Staatssekretärin Elisabeth Zehetner.

„Seit nunmehr fünf Jahrzehnten nimmt Österreich bei der wirtschaftlichen Landesverteidigung eine echte Vorreiterrolle ein. Wir setzen auf die Stärke unserer Sozialpartnerschaft, auf die enge Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Doch ein Jubiläum wie dieses darf kein Grund sein, sich auf den Erfolgen der Vergangenheit auszuruhen – im Gegenteil: Angesichts der aktuellen geopolitischen Spannungen und der herausfordernden wirtschaftlichen Lage ist entschlossenes, gemeinsames Handeln gefragter denn je“, sagt Andreas Herz, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Die Themen der Tagung reichten von Investitionen in die wirtschaftliche Landesverteidigung über die Rolle der Europäischen Union bei der Stärkung der Versorgungssicherheit bis hin zur Frage, wie wirtschaftliche Resilienz als Wachstumsmotor und Standortfaktor dienen kann. Das klare Ziel ist es, die Bedeutung einer starken und widerstandsfähigen Wirtschaft als bedeutende Grundlage für die Handlungsfähigkeit des Staates in Krisenzeiten hervorzuheben.

