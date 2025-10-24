Helmut Tatzreiter neuer Ressortleiter Dokumentationen in der multimedialen ORF-Hauptabteilung Religion und Ethik

Wien (OTS) -

Helmut Tatzreiter wurde von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann auf Vorschlag von Barbara Krenn, Leiterin der ORF-Hauptabteilung „Religion und Ethik – multimedial“, per 1. November 2025, zum neuen Ressortleiter Dokumentationen in der multimedialen ORF-Hauptabteilung Religion und Ethik bestellt.

Barbara Krenn, Leiterin der ORF-Hauptabteilung „Religion und Ethik – multimedial“: „Ich freue mich sehr über die Bestellung von Helmut Tatzreiter. Er bringt umfassende Erfahrung im Dokumentationsbereich mit und hat in den vergangenen Jahren durch herausragende Fachkompetenz, Teamgeist und Führungsfähigkeiten überzeugt. Helmut Tatzreiter steht für Qualitätsjournalismus – sein Interesse gilt dem Diskurs von Religion und Ethik an den Schnittstellen zu Politik, Gesellschaft und den Wissenschaften sowie der Weiterentwicklung unserer Formate.“

Helmut Tatzreiter: „,kreuz & quer‘ hat sich in jüngster Zeit stark weiterentwickelt zu einer Dachmarke, die mehrere Qualitätsformate unter sich vereint. Die Entwicklung ist damit noch nicht zu Ende – aber wir sind überzeugt, auf diese Weise die Herausforderungen der sich verändernden Mediennutzung aktiv und positiv zu gestalten.“ Mit den Sendungen aus dem Ressort der Doku-Formate in Radio und Fernsehen wolle die Abteilung die starke Präsenz des ORF im Religionsjournalismus weiter ausbauen, so Tatzreiter: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen im ORF, mit Produzentinnen und Produzenten und mit anderen Sendeanstalten.“

Mag. Helmut Tatzreiter (53) studierte Katholische Fachtheologie und absolvierte die viersemestrige Journalistenausbildung in der Katholischen Medien Akademie. Noch während seines Studiums holte ihn Hubert Gaisbauer als Freien Mitarbeiter in das Team der Religionsabteilung im ORF-Radio. Später sammelte Tatzreiter über viele Jahre Erfahrungen im Agentur-, Zeitungs- und Online-Journalismus sowie im PR-Bereich. 2011 kehrte er in den ORF zurück und verstärkte die Redaktion der Fernsehsendung „kreuz & quer“ in der „Hauptabteilung Religion und Ethik“. In dieser Funktion begleitete er bisher mehr als hundert Dokumentationen redaktionell, war für die „kreuz & quer“-Diskussionen und seit Jahren auch für das Format „Philosophisches Forum“ zuständig. Schon bisher hat Tatzreiter stellvertretend Ressortverantwortung für „kreuz & quer“ auf Zeit übernommen – eine Verantwortung, die er nach Personalveränderungen nun ab 1. November fix übernimmt.