Manager in Concert – großer Charity-Abend für Licht ins Dunkel

Wien (OTS) - 

Am 17. November 2025 steht das Wiener Metropol ganz im Zeichen des guten Zwecks. Über ein Dutzend Mangerinnen und Manager wagen den Schritt auf die Bühne und singen und spielen im Rahmen der Seitenblicke Nighttour.

Die erste Probe ist absolviert, Motivation und Vorfreude sind grenzenlos. Dazu eine gute Portion Lampenfieber, und fertig ist der perfekte Mix für Manager in Concert, eine große Show mit viel Musik und guter Laune. Managerinnen und Manager aus unterschiedlichsten Funktionen in namhaften Unternehmen und Organisationen, sowie selbständige Unternehmer:innen werden ihr Bestes geben, sei es singend als Solist:innen, in Duetten und Chorformationen oder an den Instrumenten. Für Arrangement und musikalische Leitung zeichnet Clemens Schaller verantwortlich, Vocalcoach und Sängerin Monika Ballwein wird in der ungewohnten Rolle als Moderatorin vertreten sein.

Der Reinerlös der Veranstaltung, zusammengesetzt aus Sponsorings und Spenden, Tischverkäufen und einer Tombola kommt Familien im Rahmen des Licht ins Dunkel Soforthilfefonds und der Seitenblicke Night Tour für Licht ins Dunkel zugute.

Manager in Concert bringt unter anderem auf die Bühne:

Manfred Bartalszky, Ex-Vorstand Wiener Städtische Versicherung, Martin Brodey, Rechtsanwalt und Managing Partner bei DORDA Rechtsanwälte, MiJa Chun, Gründerin und Betreiberin der Restaurantkette AKAKIKO, Werner Fischl, Geschäftsführer der sechs Privatkliniken der Mavie Med, Gerry Frank, Fotograf, Martina Hacker, Konzernpersonalchefin der ÖBB, Ulrike Haslauer, IT-Unternehmerin, Martin Himmelbauer, Kommunikationsberater, Peter Kleemann, Unternehmenssprecher der Flughafen Wien AG, Ernst Machart, Geschäftsführer WIPARK, Christine Marek, Unternehmerin, Nikolaus Pedarnig, IT-Unternehmer und Proberaumbetreiber, Lukas Pohl, Geschäftsführer Haus der Barmherzigkeit Wiener Neustadt, Eva Radinger, Geschäftsführerin der CliniClowns Austria, Ulrike Sych, Rektorin die mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Susi Wildling, Neurologisches Rehabilitationszentrum Rosenhügel.

Weitere Informationen zur Veranstaltung und den Teilnehmer:innen sowie Links zu Ticketkauf und Spenden finden Sie auf www.managerinconcert.at. Einige wenige Tische und Plätze sind noch zu haben, versichert Christine Marek und lädt ein: „Machen auch Sie sich einen schönen Abend und unterstützen damit Licht ins Dunkel und die Seitenblicke Night Tour.“

Rückfragen & Kontakt

Himmelpower Communications
Martin Himmelbauer
Telefon: +43 664 8104433
E-Mail: mh@himmelpower.com

