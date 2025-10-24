AGCS-Experte Julian Auderieth zum Präsidenten des Europäischen Verbandes für den Handel erneuerbarer Gase (ERGaR) gewählt

Wien/Brüssel (OTS) -

Die Ernennung von Julian Auderieth erfolgte vergangene Woche im Rahmen der jährlichen Generalversammlung des European Renewable Gas Registry (ERGaR) in Brüssel. Auderieth war zuvor Vizepräsident des Verbandes und arbeitet im Bereich Biogas bei der AGCS Gas Clearing and Settlement AG seit Jahren aktiv an der Entwicklung des europäischen Marktes für erneuerbare Gase.

Die internationale non-Profit Organisation ERGaR bringt Register für erneuerbare Gase, Netzbetreiber, NGOs, Händler und andere Marktteilnehmer zusammen. Die Mission des Verbandes ist die Schaffung eines integrierten Marktes für erneuerbare Gase in Europa. Durch die Vernetzung nationaler Registersysteme für grenzüberschreitende Handelbarkeit von Zertifikaten fördert ERGaR Investitionen und Innovationen. Damit beschleunigt die Organisation Europas Übergang zu einer klimafreundlichen Wirtschaft.

„ERGaR hat mit dem Biogasnachweissystem in den letzten Jahren einen entscheidenden Beitrag zum Markthochlauf erneuerbarer Gase in Europa geleistet. Allein im ersten Halbjahr 2025 wurden über 1,8 Terawattstunden an Biomethannachweisen mithilfe des ERGaR CoO-Systems übertragen“, so Auderieth. „Ich freue mich darauf, diesen Erfolg weiter auszubauen und unsere Mission weiter voranzutreiben.“