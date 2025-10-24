SPÖ-Termine von 27. Oktober bis 2. November 2025

Wien (OTS) -

MONTAG, 27. Oktober 2025

SPÖ-EU-Abgeordneter Andreas Schieder nimmt am Treffen des 20. parlamentarischen EU-Albanien-Stabilisierungs- und -Assoziierungskomitees (SAPC) in Tirana teil (bis 29. Oktober).

SPÖ-EU-Abgeordnete Elisabeth Grossmann nimmt an der Reise des Binnenmarkt- und Verbraucherschutzausschusses des EU-Parlaments nach Vietnam teil (bis 30. Oktober).

18.00 Uhr Bundesminister Markus Marterbauer nimmt an einer Diskussionsveranstaltung mit dem Landesparteivorsitzenden der SPÖ Niederösterreich, Landesrat Sven Hergovich in Wiener Neustadt teil (BORG Wiener Neustadt, Herzog Leopold-Straße 32).

19.00 Uhr Im Rahmen der Reihe „Arab/Middle East Changes“ spricht Gudrun Harrer mit Barak Ravid, Ebtesam El-Ketbi und Abdulaziz Sager zum Thema „From hope to uncertainty: Five years after the signing of the Abraham Accords between Israel and four Arab States”. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/34xnwffm (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 28. Oktober 2025

Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig nimmt an der 75. Tagung des WHO-Regionalkomitees für Europa in Kopenhagen teil.

17.30 Uhr Staatssekretärin Michaela Schmidt besucht das Länderspiel der ÖFB-Frauen Österreich vs. Tschechien (Generali Arena, Wien 1100).

18.30 Uhr Bundesminister Markus Marterbauer nimmt an einer Diskussion mit der stv. Landesgeschäftsführerin des AMS Steiermark und Willibald Mautner, Finanzstadtrat der Stadt Leoben, teil (VAZ Niklasdorf, Leobner Straße 20).

19.00 Uhr Im Rahmen der Reihe „Auf der Suche nach Europa“ spricht Helfried Carl mit Jean Asselborn, Margaretha Kopeinig und Michael Merten über „Jean Asselborn – Die Tour seines Lebens“. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/34xnwffm (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 29. Oktober 2025

18.00 Uhr Das Renner-Institut lädt zur Veranstaltung „Gleichstellungspolitiken auf dem Prüfstand“ mit u.a. Justizministerin Anna Sporrer. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/m6k7d5bt (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien, 1100 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Reihe „Ressourcen von Demokratie“ spricht Irene Horejs mit Hans Peter Lankes and John Asafu-Adjaye zum Thema „International climate finance in times of uncertainty“. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/34xnwffm (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DONNERSTAG, 30. Oktober 2025

16.45 Uhr Die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures empfängt den Generalsekretär des Europarates Alain Berset zu einem Gespräch im Empfangssalon des Parlaments.

FREITAG, 31. Oktober 2025

9.00 Uhr Im Rahmen der dreitägigen Pressereise von SPÖ-EU-Abgeordnetem und Albanien-Berichterstatter Andreas Schieder findet eine Pressekonferenz im EU-Haus in Tirana statt. Die Pressekonferenz wird live übertragen unter: https://www.facebook.com/eu.delegation.albania/

SAMSTAG, 1. November 2025

17.30 Uhr Staatssekretärin Michaela Schmidt nimmt am Jubiläum „100 Jahre Österreichischer Handballbund“ mit dem Traditionsduell Österreich vs. Ungarn teil (Sport Arena Wien).

