„Bürgeranwalt“: Streit um Zweitprothese – Volksanwaltschaft widerspricht SVS

Wien (OTS) -

Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 25. Oktober 2025, um 18.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Streit um Zweitprothese: Volksanwaltschaft widerspricht SVS

Frau A. hat nach einer Unterschenkelamputation eine Prothese erhalten und einen Antrag auf eine Zweitprothese gestellt, weil sie diese in ihrem Beruf als Trafikantin braucht. Die Sozialversicherung der Selbständigen lehnte den Antrag mit der Begründung ab, dass es keine medizinische und leistungsrechtliche Notwendigkeit gebe. Die Volksanwaltschaft ist jedoch der Meinung, dass Frau A. aufgrund ihrer medizinischen und beruflichen Situation einen Anspruch auf die Zweitprothese hätte.

Ungleichbehandlung bei Therapie beendet



Die zwei erwachsenen Söhne von Frau B. haben von Geburt an eine seltene Krankheit, Morbus Hunter. Sie erhalten einmal in der Woche ein lebenswichtiges Medikament, das ihnen mit einer Infusion verabreicht werden muss. Während die österreichische Gesundheitskasse für den einen Sohn die teure Heim-Therapie schon seit längerer Zeit bezahlt, lehnt die Versicherungsanstalt BVAEB dies für den anderen Sohn ab. Volksanwalt Bernhard Achitz kritisierte die Vorgangsweise der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau – nun gibt es eine Lösung!

Kein Lärmschutz in Silz

Anrainerinnen und Anrainer an der Westbahnstrecke sind verzweifelt, denn zum vierten Mal wurde vom Gemeinderat in Silz die Errichtung einer Lärmschutzwand abgelehnt. Die ÖBB und das Land Tirol befürworten die Maßnahme und würden ihren Anteil an der Finanzierung tragen. Lärmmessungen ergaben eine Überschreitung der Grenzwerte, doch Gegnerinnen und Gegner scheinen eine Teilung des Ortes durch die Lärmschutzwand zu fürchten und bezweifeln die Notwendigkeit. Gibt es eine Lösung für die rund 300 Bahnanrainerinnen und Bahnanrainer?