Rockige Stimmung bei exklusivem „Stromgitarre“-Konzert des ORF Vorarlberg

Wien (OTS) -

Mitreißender Sound, gute Laune und ein außergewöhnlicher Schauplatz: Beim exklusiven Abschlusskonzert des ORF-Radio-Vorarlberg-Gewinnspiels „Stromgitarre“ am Abend des 23. Oktober 2025 sorgten Prinz Grizzley & his Beargaroos für ausgelassene Stimmung im historischen Krafthaus der illwerke vkw in Bregenz. Rund 150 Gäste feierten mit – die Gewinnerinnen und Gewinner des Oktober-Gewinnspiels von ORF Radio Vorarlberg und deren Begleitungen. Sie kamen aus dem ganzen Land: Bartholomäberg, Bregenz, Damüls, Dornbirn, Gaschurn, Hard, Hohenems, Ludesch, Lustenau, Mäder, Nenzing, Röthis, Sulz und Thüringen. Moderatorin Laura Überbacher vom ORF Vorarlberg begrüßte die Gäste gemeinsam mit ORF-Landesdirektor Markus Klement und Christof Burtscher, stellvertretender Kommunikationschef bei „illwerke vkw“. Das stimmungsvolle Industrieambiente bot die perfekte Kulisse für dieses rockige Live-Konzert, bei dem die Energie in jeder Hinsicht spürbar war.

Gitarrensolo erraten und Live-Konzert erleben

Im Oktober drehte sich bei der „ORF Radio Vorarlberg Stromgitarre“ alles um legendäre Gitarrensoli der Rockgeschichte. Es galt täglich einen Song oder Interpreten anhand kurzer Gitarrensolo-Einspielungen zu erkennen. Dabei waren unter anderem „Where the Streets Have No Name“ von U2, „Layla“ von Eric Clapton, „Fly Away“ von Lenny Kravitz, „More Than a Feeling“ von Boston oder „Jump“ von Van Halen. Insgesamt 15 Gewinnerinnen und Gewinner durften nun mit jeweils neun Begleitpersonen beim Exklusivkonzert mit energiegeladenem Sound von Prinz Grizzley & his Beargaroos mitfeiern. Der Vorarlberger Musiker aus dem Bregenzerwald versteht es aufs Beste, Country und Americana authentisch auf die Bühne zu bringen. Seine ausdruckstarke Stimme und seine tiefgründigen Songtexte begeisterten die Partygäste.

Weiteres Gewinnspiel im November

Am 5. November startet schon das nächste Gewinnspiel bei ORF Radio Vorarlberg: „Schmelz dich glücklich“. Die Hörerinnen und Hörer spielen mit den „Guten Morgen Vorarlberg“-Moderatoren Reinhard Wittwer und Dominic Dapré ein rasantes Wortratespiel. Zu gewinnen gibt es täglich einen Einkaufsgutschein im Wert von 300 Euro für eine herbstlich gesellige Raclette- oder Käsefondue-Runde.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Dieses grandiose Konzert zeigt, wie abwechslungsreich ORF Radio Vorarlberg ist: Jeden Monat überraschen wir unser Publikum mit neuen und besonderen Erlebnissen. Ein großes Dankeschön an unseren Partner ‚illwerke vkw‘ – gemeinsam haben wir einen einzigartigen Abend voller Energie, mitreißender Musik und Begeisterung für unsere Gewinnerinnen und Gewinner geboten.“

Christof Burtscher, stellvertretender Kommunikationschef „illwerke vkw“: „Musik hat, genau wie Energie, die Kraft, Menschen zu bewegen. Das Exklusivkonzert der ‚ORF Radio Vorarlberg Stromgitarre‘ bringt beides zusammen – und das in einer Kulisse, in der schon seit über 100 Jahren Energiegeschichte geschrieben wird.“