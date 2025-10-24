ORF-2-Premiere des zweiten Teils von „Sturm kommt auf“ mit Josef Hader und bis zu 658.000 Zuseherinnen und Zusehern

Wien (OTS) -

Die politische Stimmung zur Zeit der Weimarer Republik erlebte Josef Hader in der Rolle des jüdischen Schusters Julius Kraus vorgestern, am Mittwoch, dem 22., und gestern, am Donnerstag, dem 23. Oktober 2025, jeweils um 20.15 Uhr in der ORF-2-Premiere von Matti Geschonnecks zweiteiliger ORF/ZDF-Literaturverfilmung „Sturm kommt auf“ nach Oskar Maria Grafs Roman „Unruhe um einen Friedfertigen“ mit. Nach dem ersten Film (durchschnittlich 647.000 Zuseher:innen; 26 Prozent MA 12+) war das Publikumsinteresse auch beim finalen Teil groß, den sich bis zu 658.000 und durchschnittlich 614.000 (vorläufige Gewichtung) nicht entgehen lassen wollten. Der Marktanteil erreichte 25 Prozent. In weiteren Rollen sind in dem Zweiteiler u. a. auch Verena Altenberger, Susi Stach, Johannes Silberschneider, Sebastian Bezzel, Sigi Zimmerschied, Frederic Linkemann, Antonia Bill und Helmfried von Lüttichau zu sehen. Für das Drehbuch zeichnet Hannah Hollinger verantwortlich.

„Sturm kommt auf“ ist eine Produktion der Claussen+Putz Filmproduktion in Koproduktion mit Film AG für das ZDF und den ORF; gefördert durch FilmFernsehFonds Bayern, FISAplus, Fernsehfonds Austria, Land Salzburg; hergestellt mit der Unterstützung von FILM in AUSTRIA und ist weiterhin auf ORF ON zu sehen.