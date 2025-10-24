Angelobung und Ausmusterung von 189 Polizistinnen und Polizisten im Schloss Hof

Wien (OTS) -

Im feierlichen Rahmen fand am 24. Oktober 2025 im Schloss Hof in Niederösterreich die Angelobungs- und Ausmusterungsfeier der niederösterreichischen Exekutivausbildung statt. Es wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von fünf Polizeigrundausbildungslehrgängen, einem Grundausbildungslehrgang „Grenzpolizeiassistenz“ sowie zwei Ausbildungslehrgängen „Fremden- und Grenzpolizei“ (FGB) ausgemustert und in den Exekutivdienst übernommen. Gleichzeitig erfolgte die Angelobung der neuen Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmer, die ihre FGB-Ausbildung antraten.

An der Feier nahmen unter anderem Innenminister Gerhard Karner und Landespolizeidirektor Franz Popp teil, die den frisch ausgemusterten Polizistinnen und Polizisten zu ihrem erfolgreichen Ausbildungsabschluss gratulierten.

„Heute ist ein guter Tag für die Sicherheit in Niederösterreich, denn die 189 heute angelobten und ausgemusterten Polizistinnen und Polizisten werden einen wichtigen Beitrag leisten, dass Niederösterreich auch in Zukunft ein so lebenswertes und sicheres Bundesland ist. Daher werden wir die Personal- und Ausbildungsoffensive weiter umsetzen“, sagte Innenminister Gerhard Karner.

Landespolizeidirektor Franz Popp zeigte sich stolz über die Leistungen der Absolventinnen und Absolventen: „Ich bin zutiefst überzeugt, dass die neuen Kolleginnen und Kollegen mit Herz, Verstand und Entschlossenheit ihren Dienst versehen werden. Doch dieser Weg wäre ohne jene im Hintergrund nicht möglich. Ein herzlicher Dank gilt den Familien und Partnerinnen und Partnern – ihre Geduld und ihr Rückhalt bilden das Fundament, damit sich unsere Exekutivbediensteten voll und ganz in den Dienst der Sicherheit stellen können. Ihre Unterstützung ist ein ebenso wichtiger Pfeiler wie unsere Einsatzbereitschaft.“

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von der Polizeimusik Niederösterreich, begleitet von zahlreichen Familienangehörigen, Ehrengästen und Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Verwaltung und Exekutive. Mit der Angelobung treten die neuen Exekutivbediensteten offiziell ihren Dienst an und setzen damit ein starkes Zeichen für Sicherheit und Gemeinschaft in Österreich.