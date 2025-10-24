Wiener Rotes Kreuz präsentiert neue Drohnenstaffel beim Sicherheitsfest der Helfer Wiens

Wien (OTS) -

Beim Wiener Sicherheitsfest der Helfer Wiens am 25. und 26. Oktober 2025 am Rathausplatz stellt das Wiener Rote Kreuz seine neue Drohnenstaffel vor – ein innovativer Schritt in Richtung moderner Einsatzunterstützung. Die Erfahrungen aus Einsätzen in Wien und Niederösterreich zeigen deutlich: Der Bedarf an Drohnentechnologie im Rettungswesen ist auf jeden Fall gegeben, technische Hilfsmittel können hier eine wesentliche Unterstützung darstellen.

„Mit der neuen Drohnenstaffel erweitern wir unsere Möglichkeiten in der Personenrettung, Katastrophenhilfe und Veranstaltungssicherheit“ , betont Georg Geczek, Landesrettungskommandant des Wiener Roten Kreuzes. „Die Technik unterstützt unsere Einsatzkräfte dabei, schneller, sicherer und effizienter zu helfen.“

Die Staffel startet zunächst mit 12 speziell ausgebildeten Mitarbeiter*innen, die nach einem österreichweit einheitlichen Standard geschult werden. Damit wäre theoretisch ein Einsatz der Drohnen nicht nur in Wien, sondern österreichweit möglich. Zusätzlich werden Drohnen-Einsatzleiter*innen ausgebildet, um bei komplexen Szenarien mit mehreren Drohnen eine entsprechende Koordination sicherzustellen.

„Unsere Drohnen sind mit modernster Technik ausgestattet – darunter Wärmebildkameras für Personensuchen und KI-gestützte Auswertung von Luftbildern zur Einschätzung von Bewegungsflüssen und Dichteverteilungen“ , erklärt Armin Fauland, der die Drohnenstaffel in ehrenamtlicher Funktion leitet. „Derzeit werden unsere Mitarbeiter*innen ausgebildet, ab dem ersten Quartal 2026 sind wir dann rund um die Uhr einsatzbereit.“

Einsatzgebiete der Drohnenstaffel:

Unterstützung anderer Einsatzorganisationen wie Feuerwehr und Polizei auf Anforderung Personensuche, auch bei Nacht dank Wärmebildtechnik Veranstaltungssicherheit durch KI-gestützte Analyse von Personendichte, Bewegungsflüssen am Veranstaltungsareal usw. (Stichwort „Crowd Management“) Katastrophenhilfe zur schnellen Lageeinschätzung bei Großschadensereignissen

Mit dieser zukunftsweisenden Initiative setzt das Wiener Rote Kreuz ein starkes Zeichen für moderne Einsatzunterstützung und interorganisationale Zusammenarbeit.

Interessierte Besucher*innen können die neue Drohnenstaffel beim Sicherheitsfest am Rathausplatz beim Stand des Wiener Roten Kreuz live erleben.

Fotos zum honorarfreien Download

Fotos: WRK / Holly Kellner