Nationalbank besetzt drei Hauptabteilungen neu

Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) hat drei Hauptabteilungen neu besetzt. Das Direktorium der OeNB ernennt Gabriela de Raaij zur Direktorin der Hauptabteilung Europäische Großbanken- und IT-Aufsicht, Regina Fuchs zur Direktorin der Hauptabteilung Statistik und Wolf Heinrich Reuter zum Direktor der Hauptabteilung Volkswirtschaft.

Die Bestellung erfolgte nach einer öffentlichen Ausschreibung und einem objektiven Auswahlverfahren, für das eine externe Personalberatung beigezogen wurde. Der Generalrat der OeNB hat diesen Beschluss in seiner Sitzung vom 23. Oktober 2025 genehmigt.

Zudem wurden Petia Niederländer als Direktorin der Hauptabteilung Zahlungsverkehr, Risikoüberwachung und Finanzbildung sowie Matthias Schroth als Direktor der Hauptabteilung Recht, Bargeld und Beteiligungen nach regulärem Ablauf ihrer Bestellung auf die jeweilige Funktion wiederbestellt. Alle Personalentscheidungen erfolgten einstimmig und ohne Enthaltungen.

Gabriela de Raaij – Europäische Großbanken- und IT-Aufsicht (ab 1. November 2025)

Gabriela de Raaij ist promovierte Ökonomin und Mathematikerin. Seit 16 Jahren verantwortet sie in leitenden Funktionen zentrale Aufsichtsbereiche in der OeNB und übernahm mit der Einführung des Single Supervisory Mechanism (SSM) im Jahr 2014 die Leitung der OeNB-Abteilung für Europäische Großbankenanalyse. Zudem war sie elf Jahre lang österreichisches Mitglied in der SSM-Arbeitsgruppe für Supervisory Methodology Development und verfügt über beste Kenntnisse und internationale Ver netzung in der Europäischen Bankenaufsicht.

Regina Fuchs – Statistik (ab 1. Jänner 2026)

Regina Fuchs leitet seit 2022 die Direktion Bevölkerung und das Austrian Micro Data Center bei Statistik Austria, dessen Aufbau sie entscheidend geprägt hat. Sie studierte Volkswirtschaftslehre an der Universität Wien und promovierte an der WU Wien in Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Vor ihrer Karriere bei Statistik Austria war sie im internationalen Forschungsumfeld am International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) tätig. Regina Fuchs verfügt über umfassende Expertise im Aufbau von Dateninfrastrukturen, angewandter Statistik und internationaler Zusammenarbeit.

Wolf Heinrich Reuter – Volkswirtschaft (ab 1. Februar 2026)

Wolf Heinrich Reuter ist ein deutscher Ökonom, verbrachte aber mehr als 20 Jahre in Österreich. Nach seiner Promotion an der WU Wien war er zunächst kurzzeitig in der OeNB tätig. 2018 wurde er Generalsekretär des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland. 2022 wechselte er als Chefökonom ins deutsche Bundesministerium für Finanzen und wurde dort 2024 zum Staatsekretär ernannt. Wolf Heinrich Reuter wird die Rolle des Chefökonomen übernehmen, eine Position an der Schnittstelle zwischen wirtschaftswissenschaftlicher Forschung und Beratung. Er bringt dafür insbesondere wirtschaftspolitische Erfahrung auf höchster Ebene in der größten Volkswirtschaft des Euroraums, umfassende Erfahrung in der wirtschaftspolitischen Analyse und Beratung sowie internationale wissenschaftliche Publikationstätigkeit ein.