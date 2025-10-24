OCG schreibt Förderpreis und Förderpreis-FH 2026 aus

Wien (OTS) -

Die Österreichische Computer Gesellschaft (OCG) freut sich, die Ausschreibung des OCG Förderpreises und des OCG Förderpreises-FH für das Jahr 2026 bekannt zu geben. Diese Auszeichnungen richten sich an Studierende, die ihre Diplom- oder Masterarbeiten im Bereich der Informatik und deren Anwendungen mit Auszeichnung abgeschlossen haben.

Einreichtermin: 14. März 2026

Die Arbeit muss innerhalb des Zeitraums Oktober 2024 bis Dezember 2025 an einer österreichischen Universität bzw. Fachhochschule approbiert und mit Sehr gut beurteilt worden sein.

Chance für Studierende

Die Teilnahme am OCG Förderpreis bietet Studierenden die Möglichkeit, ihre herausragenden wissenschaftlichen Leistungen einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren und von einer renommierten Fachjury bewerten zu lassen. Eine Auszeichnung durch die OCG ist ein Plus beim Beginn der Karriere, erweitert das persönliche Netzwerk und last but not least ist der Preis mit 2.000 Euro dotiert.

Prof. Gabriele Kotsis leitet die Jury für den OCG Förderpreis und ermutigt Studierende ihre ausgezeichneten Arbeiten einzureichen: “Ich durfte 1991 selbst den OCG Förderpreis mit großer Freude entgegennehmen. Mit dem Preisgeld habe ich eine Studienreise in die USA finanziert. Aber noch wichtiger als das Finanzielle war die Anerkennung meiner Arbeit, mit der in mir die Begeisterung für Wissenschaft und Forschung geweckt wurde! Ich erwarte mit Spannung die Einreichungen, die immer auch ein Spiegel des aktuellen Forschungsstandes der Informatik an Österreichischen Universitäten sind!”

Chance für Universitäten und Fachhochschulen

Für Bildungseinrichtungen mit Informatik-Studiengängen ist es von großer Bedeutung, ihre talentierten Studierenden auf solche Fördermöglichkeiten aufmerksam zu machen. Die Teilnahme und mögliche Auszeichnung ihrer Absolvent*innen unterstreicht die Qualität der Ausbildung und stärkt das Ansehen der Institution in der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Zudem fördert es die Motivation der Studierenden, exzellente Leistungen zu erbringen.

Sylvia Geyer, Rektorin der FH Technikum Wien, ist Juryvorsitzende des OCG Förderpreises für Studierende an Fachhochschulen. „Der OCG Förderpreis-FH ist eine Anerkennung für den ausgezeichneten IT-Nachwuchs in Österreich, der an den Österreichischen Fachhochschulen ausgebildet wird“ , ist Geyer überzeugt.

Die OCG lädt alle qualifizierten Studierenden ein, ihre Arbeiten einzureichen und ruft Universitäten sowie Fachhochschulen auf, diese Information an ihre Studierenden weiterzugeben. Weitere Details zu den Teilnahmebedingungen und Fristen finden Sie auf der OCG Website.

OCG Förderpreise für IT-Nachwuchs

Die OCG Förderpreise werden jährlich für in Österreich mit der Note Sehr gut abgeschlossene Diplom- oder Masterarbeiten auf dem Gebiet der Informatik und ihrer Anwendungen ausgeschrieben und sind mit 2.000 Euro dotiert. Die Österreichische Computer Gesellschaft verleiht den OCG Förderpreis seit 1988 und seit 2008 auch den OCG Förderpreis-FH. Die Jury setzt sich aus Professor*innen von unterschiedlichen österreichischen Universitäten bzw. Fachhochschulen zusammen. Ziel ist die Förderung junger Nachwuchswissenschaftler*innen.