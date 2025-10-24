„Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner“ fordert in ORF 2 die Improvisationskünste von Verena Altenberger, Juergen Maurer u. a.

Wien (OTS) -

Ein Schloss, ein Mord und viele Geheimnisse: Verena Altenberger, Juergen Maurer, Martina Hill, Max Giermann, Annette Frier und Serkan Kaya sind am Samstag, dem 22. November 2025, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Gastgeber Uwe Ochsenknecht zu „Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner“ geladen. Interaktiver Nervenkitzel steht bei dem ORF/ARD-TV-Event auf dem Programm, wenn in prachtvollem Ambiente ein Familienstreit und Intrigen zu einem mysteriösen Mord führen – und das Fernsehpublikum per Abstimmung versucht, die Mörderin oder den Mörder zu entlarven. Das Ensemble improvisiert die Handlung dabei in Echtzeit.



Nach dem Spielleiter-Team – bestehend aus Erzähler Harry (Axel Prahl) und Maestro Maurice (Jan Josef Liefers) – steht nun der Cast der Geburtstagsgesellschaft fest: Uwe Ochsenknecht ist der charismatische Brettspiel-Magnat, Martina Hill die ehrgeizige Society-Gattin, der exzentrische Sohn und Erfinder wird von Max Giermann gespielt, Verena Altenberger ist die ambitionierte Tochter, Annette Frier ihre Partnerin und fürsorgliche Psychiaterin, Serkan Kaya der geheimnisvolle Anwalt und Juergen Maurer der schweigsame Chauffeur. Doch wer von ihnen ist die Mörderin oder der Mörder und wer das Mordopfer? Durch den außergewöhnlichen Live-Event führt ARD-„Tagesthemen“-Moderatorin Jessy Wellmer, die auch die Abstimmungsergebnisse der Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland und Österreich präsentiert.



ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Überraschungsei des heurigen Fernsehjahres“



„Dieser Abend wird das Überraschungsei des heurigen Fernsehjahres – Spiel, Spaß und Spannung und niemand weiß genau, was am Ende herauskommt. Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit der ARD ein so innovatives Format umsetzen. Ein Blick auf den Cast verrät schon jetzt: Das wird ein Improvisationsspiel auf höchstem Niveau. Und mit Verena Altenberger und Juergen Maurer sind nicht nur zwei österreichische Topstars mit dabei, sondern auch zwei echte Krimi-Profis.“



„Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner“ ist eine Produktion von Constantin Entertainment im Auftrag der ARD Degeto Film und des Saarländischen Rundfunks für die ARD in Zusammenarbeit mit dem ORF.