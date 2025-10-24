  • 24.10.2025, 10:05:32
Sozialversicherung schafft neues Daten-Dashboard zu Beitragsgrundlagen

Beitragsgrundlagendaten werden nach demografischen und wirtschaftlichen Dimensionen auswertbar gemacht

Wien (OTS) - 

Der Dachverband der Sozialversicherungsträger (DVSV) schafft ein weiteres Angebot für mehr Datentransparenz. Ab sofort sind Daten aus der Beitragsgrundlagenstatistik auf der Website dashboards.et.esv.sozialversicherung.at öffentlich zugänglich. Mit Hilfe der Beitragsgrundlagen können Aussagen über das Einkommen bis zu Höchstbeitragsgrundlage getroffen werden. Die Statistiken sind nach demografischen und wirtschaftlichen Dimensionen – wie Alter, Beschäftigungsort, Geschlecht und Wirtschaftszweig – auswertbar und ermöglichen damit vertiefte Analysen zu Struktur und Entwicklung der Beitragsgrundlagen.

Neben der Betrachtung von Durchschnittseinkommen ist auch eine Analyse der Einkommensverteilung nach Branchen im Dashboard möglich.

Das neue Beitragsgrundlagen-Dashboard ist neben dem Fehlzeitendashboard, welche das Krankenstandsgeschehen zeigt, ein weiteres öffentliches Dashboard der Sozialversicherung. Darüber hinaus werden Auswertungen zu verschiedenen Themen unter www.sozialversicherung.at/statistik zur Verfügung gestellt.

Vorteile des neuen Beitragsgrundlagen-Dashboard

  • Veröffentlichung der Beitragsgrundlagen der in Österreich unselbstständig Beschäftigten nach Bundesland, Beschäftigtengruppen und Wirtschaftszweigen, Alterskohorten und Geschlecht
  • Grundlage für datenbasierte Analysen und mehr Datentransparenz
  • Mehrwert für Unternehmen, die Medienöffentlichkeit und Forschung durch offene Zugänglichkeit

Datenschutz auf höchstem Niveau
Alle veröffentlichten Informationen sind aggregierte Statistikdaten. Rückschlüsse auf Einzelpersonen sind nicht möglich.

