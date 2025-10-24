  • 24.10.2025, 10:00:03
40 Jahresfeier CONTRAST

Frühförderung sichert die Inklusion sehbehinderter Kinder und hilft Familien.

https://www.apa-fotoservice.at/galerie/39562 Vier Jahrzehnte Frühförderung: CONTRAST feiert Jubiläum im Justizpalast. CONTRAST – Frühförderung für sehbehinderte und blinde Kinder – feierte sein 40-jähriges Bestehen mit einem festlichen Abend im Justizpalast Wien. Im Mittelpunkt standen die Menschen, die Frühförderung möglich machen – Pädagog:innen, Therapeut:innen, Mediziner:innen, Unterstützer:innen und Familien.
Wien/St. Pölten/Eisenstadt (OTS) - 

Mit einem festlichen Abend im Wiener Justizpalast feierte der Verein CONTRAST am 23. Oktober sein 40-jähriges Bestehen. Rund 150 Gäste aus Medizin, Pädagogik und Psychologie, Sozialwesen und Politik nahmen teil.

In Grußworten und Gesprächen wurden die Erfolge des Vereins gewürdigt: Seit 1985 begleitet CONTRAST Kinder mit Sehbehinderung und Blindheit und deren Familien von den ersten Lebenswochen bis zum Schuleintritt. Die Angebote reichen von mobiler Frühförderung und ambulanter Betreuung in spezialisierten Therapieräumen wie dem Dunkellichtraum und dem Musik-Wasserbett über augenärztliche, orthoptische und (neuro-)psychologische Diagnostik bis zu Low Vision-Abklärung.

Im Zentrum des Abends stand die Podiumsdiskussion „Frühförderung zwischen Medizin, Bildung und Familie“. Expert:innen aus Augenheilkunde, Frühförderung und Psychologie sowie Eltern von Frühförderkindern betonten die Bedeutung interdisziplinärer Zusammenarbeit und die Notwendigkeit verlässlicher Strukturen für frühkindliche Unterstützung.

Obfrau Hildegard Mayer dankte dem Fonds Soziales Wien, den Ländern Niederösterreich und Burgenland sowie den zahlreichen Partner:innen für ihre langjährige Unterstützung. „Wir sehen täglich, wie viel Kraft, Mut und Vertrauen Eltern aufbringen – und wie Frühförderung Kindern den Weg zur Teilhabe an der Gesellschaft öffnet“, so Mayer.

Benefizkonzert mit dem Longfield Gospel Workshop

CONTRAST freut sich, auch heuer wieder zum Gospel-Konzert des Longfield Gospel Workshop zugunsten von CONTRAST einzuladen! Karten sind zum Preis von 15€ (Kinder bis 6 Jahre frei) unter 01/891 74 112 000 erhältlich.

Datum: 08.11.2025, 15:30 Uhr - 08.11.2025, 17:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Theatersaal Längenfeldgasse
Längenfeldgasse 13-15
1120 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Contrast I Ursula Siegfried
40Jahre@contrast.or.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

