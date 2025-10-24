Petra Hartlieb gewinnt den Leo-Perutz-Preis für Wiener Kriminalliteratur 2025

Wien (OTS) -

Der sechzehnte Leo-Perutz-Preis für Wiener Kriminalliteratur wurde am Donnerstag, den 23. Oktober 2025 im Rahmen der Kriminacht im Café Landtmann an Petra Hartlieb verliehen. Die diesjährige Preisträgerin wurde für ihren Kriminalroman „Freunderlwirtschaft" (DuMont Buchverlag) ausgezeichnet. Der mit 5.000 Euro dotierte Literaturpreis wurde in Vertretung für Wiens Kultur- und Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler von Heide Kunzelmann, Referatsleiterin für Literatur und Öffentlichkeitsarbeit der Kulturabteilung der Stadt Wien, und Benedikt Föger, Präsident des Hauptverbandes des Österreichischen Buchhandels, überreicht. Der Leo-Perutz-Preis wird gemeinsam von der Stadt Wien Kultur und dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels gestiftet.

Auf der Shortlist für den Leo-Perutz-Preis 2025 waren insgesamt fünf Werke zu finden: Neben Petra Hartlieb waren auch Gudrun Lerchbaum mit „Niemand hat es kommen sehen“ (Haymon Verlag), Annemarie Mitterhofer mit „Wiener Enzianmord“ (Gmeiner Verlag), Ursula Poznanski mit „Teufels Tanz“ (Knaur Verlag) und Thomas Raab mit „Der Metzger gräbt um“ (Haymon Verlag) nominiert. Die Laudatio hielt der Autor und Vorjahressieger Heinrich Steinfest. Nach der Preisverleihung lasen alle Nominierten in unterschiedlichen Locations der Kriminacht in Wiener Kaffeehäusern.

Die Preisträgerin

Petra Hartlieb wurde 1967 in München geboren und ist in Oberösterreich aufgewachsen. Sie studierte Psychologie und Geschichte und arbeitete danach als Pressereferentin und Literaturkritikerin in Wien und Hamburg. 2004 übernahm sie eine Wiener Traditionsbuchhandlung. Davon erzählen ihre Bestseller „Meine wundervolle Buchhandlung" und „Weihnachten in der wundervollen Buchhandlung". Bei DuMont erschienen außerdem „Wenn es Frühling wird in Wien", „Sommer in Wien" und „Herbst in Wien".

Aus der Begründung der Jury

„Freunderlwirtschaft ist nun mehr als ein Politkrimi – das auch, keine Frage –, er ist aber vor allem ein sprachlich gelungener Text, der die Autorin als gekonnte Erzählerin auszeichnet. Man merkt ihr eben an, dass sie in verschiedenen Genres zu schreiben versteht. Das tut diesem Buch gut. Hartlieb erzählt und nimmt uns mit in eine Fiktion, die die österreichische Realität ins Überdeutliche spiegelt. Dabei bewegt sich die Geschichte auf der Oberfläche der Ereignisse, um dann in die Abgründe vorzudringen, auf denen diese Oberfläche fußt. Dazu gehört eine präzise Figurenzeichnung, auch der Nebenfiguren, glaubwürdige Dialoge, ein genaues Recherchieren der Realitäten, nicht zuletzt Humor und einprägsame Sprachbilder, wenn etwa dank eines glücklichen Irrtums aus einem „bedenklichen Todesfall“ ein „Todesfall zum Denken“ wird. [...] Was aus alldem entsteht, ist ein Sittengemälde, dem es wahrlich nicht an Spannung fehlt, ohne dass aber der Spannung die Erzählkunst geopfert wird."

Die Jury

Die Jury 2025 besteht aus Sylvia Fassl-Vogler (Stadt Wien Kultur), Ingrid Rehusch (ORF), Heinrich Steinfest (Leo-Perutz-Preisträger 2024) und Sascha Wittmann (Buchhandlung Bücher Wittmann).

Der Preis

Mit dem Leo-Perutz-Preis für Wiener Kriminalliteratur, der jährlich vergeben wird, werden Krimis ausgezeichnet, deren Qualität und literarischer Anspruch an den namensgebenden österreichischen Literaten erinnern. Darüber hinaus sollen die ausgezeichneten Werke einen möglichst innovativen Charakter haben und einen Wien-Bezug aufweisen.

Bisherige Preisträger:innen

Im Vorjahr ging der Preis an Heinrich Steinfest für seinen Kriminalroman „Gemälde eines Mordes“ (Piper Verlag). Die weiteren Preisträger:innen der letzten Jahre: 2023 Kurt Palm für „Der Hai im System" (Leykam Verlag), 2022 Uli Brée mit „Du wirst mich töten" (Amalthea Verlag), 2021 Anne Goldmann mit „Alle kleinen Tiere“ (Argument Verlag), 2020 Ursula Poznanski mit „Vanitas – Grau wie Asche“ (Droemer-Knaur), 2019 Alex Beer mit „Der dunkle Bote“ (Limes Verlag), 2018 Fritz Lehner mit „Nitro“ (Seifert Verlag), 2017 Alex Beer mit „Der zweite Reiter“ (Limes Verlag), 2016 Andreas Gruber mit „Racheherbst“ (Goldmann Verlag), 2015 Theresa Prammer mit „Wiener Totenlieder“ (Marion von Schröder Verlag) und 2014 Eva Rossmann mit „Männerfallen“ (Folio Verlag).