Glanzvolle Auszeichnung für Österreichs stärkste Marken

Wien (OTS) -

Wenn die stärksten Marken des Landes zusammenkommen, entsteht ein Abend, der weit über die nominierten Unternehmen hinausstrahlt. Bei der Superbrands Gala 2025 in Wien wurde gefeiert, geehrt und gestaunt – mit großen Namen, inspirierenden Geschichten und einem eindrucksvollen Zeichen gelebter Markenstärke. Zu den Gewinner:innen zählten auch Publikumsliebling Ursula Strauss, Skilegende Hermann Maier sowie Ärzte ohne Grenzen.

Die stilvolle Kulisse des Palais Wertheim bot den Rahmen für einen Abend, der ganz im Zeichen starker Marken und inspirierender Impulse stand.

Im Mittelpunkt standen jene Marken, die mit Qualität, Innovationsgeist und konsequenter Markenführung über Jahre hinweg Vertrauen aufgebaut haben. Unter den ausgezeichneten Marken finden sich heuer unter anderem TUI, Wiener Städtische, CEWE, Landzeit, MedUni Wien, NOVOMATIC, Continental und RE/MAX – starke Marken, die zeigen, wie Vielfalt, Verlässlichkeit und Vision erfolgreich zusammenwirken.

Die vollständige Liste aller ausgezeichneten Marken ist auf www.superbrands.at zu finden.

Ein besonderes Merkmal der Superbrands-Auszeichnung ist das unabhängige Auswahlverfahren, das auf einer Konsumentenbefragung sowie der Bewertung durch das Brand Council Austria basiert.

„Dieses mehrstufige Verfahren stellt sicher, dass nur jene Marken prämiert werden, die in Qualität, Vertrauen und Markenstärke nachhaltig überzeugen“, erklärt András Wiszkidenszky, Regionaldirektor Superbrands International.

Persönlichkeiten, die bewegen

Neben Unternehmensmarken wurden auch zwei Persönlichkeiten ausgezeichnet, die Österreich nachhaltig geprägt haben: Ursula Strauss, eine der gefragtesten Schauspielerinnen im deutschsprachigen Raum und Präsidentin der Akademie des Österreichischen Films, sowie Hermann Maier, Ikone des Skisports, wurden als Personalities of the Year 2025 geehrt.

Ursula Strauss zeigte sich bewegt:

„Ich fühle mich geehrt, für meine Arbeit als Schauspielerin und Sängerin sowie für mein ehrenamtliches Engagement für die UN ausgezeichnet zu werden. Wir tragen Verantwortung dafür, wie wir Wahrnehmung prägen – ob in der Markenkommunikation, der Kunst oder der Politik.“

Auch Hermann Maier fand inspirierende Worte:

„Starke Marken entstehen wie sportliche Erfolge – durch Ausdauer, Leidenschaft und die Bereitschaft, Rückschläge als Teil des Weges zu akzeptieren.“

Beide stehen für Leidenschaft, Authentizität und Ausdauer – Eigenschaften, die auch große Marken definieren. Ihr Auftritt sorgte für Gänsehautmomente und begeisterten Applaus im Saal.

Honorary Superbrand 2025: Ärzte ohne Grenzen

Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die Verleihung der Honorary Superbrand 2025 an Ärzte ohne Grenzen. Mit dieser Auszeichnung würdigt Superbrands jährlich eine Organisation, die Verantwortung und Menschlichkeit beispielhaft lebt.

„Im Zentrum unserer Arbeit stehen Unabhängigkeit, Neutralität und schnelle medizinische Nothilfe für Menschen in Krisen – unabhängig von Herkunft, Religion oder politischer Überzeugung. Diese Haltung ist heute bedeutender denn je“, so Laura Leyser, Geschäftsführerin von Ärzte ohne Grenzen Österreich.

Mit diesen Worten nahm die Organisation die Auszeichnung entgegen – ein bewegender Moment, der die gesellschaftliche Bedeutung von Verantwortung und Menschlichkeit eindrucksvoll unterstrich.

Die Begeisterung der Gäste, der herzliche Applaus und die positive Stimmung machten den Abend zu einem eindrucksvollen Beweis dafür, dass wahre Markenstärke weit über Zahlen hinausgeht: Sie entsteht durch Vertrauen, Haltung und Menschlichkeit.