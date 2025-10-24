Wien: Hauptanmeldezeit für Wiener städtische Kindergärten startet am 1. November

Wien (OTS) -

Am 1. November startet wieder die Hauptanmeldezeit für die städtischen Kindergärten in Wien. Wer für das Kindergartenjahr 2026/27 einen Platz in einem städtischen Kindergarten sucht, kann sich kommenden November und Dezember online anmelden. Alle Informationen gibt es im Internet unter www.kindergaerten.wien.at

Der Zeitpunkt der Anmeldung innerhalb der Hauptanmeldezeit ist nicht von Bedeutung. Die Plätze werden nach festgelegten Kriterien, wie beispielsweise der Berufstätigkeit der Eltern oder Geschwisterkindern, vergeben. Ende März erhalten Eltern Informationen zur Vergabe der städtischen Kindergartenplätze.

Bildungsstadträtin Bettina Emmerling: „Der Kindergarten ist die erste Bildungseinrichtung: Hier bekommen unsere Jüngsten das Rüstzeug für die weitere Bildungslaufbahn und erlernen die Grundlagen für das Zusammenleben in der Gesellschaft!“

“Die Hauptanmeldezeit von 1. November bis 31. Dezember ermöglicht den Eltern und auch den städtischen Kindergärten die zeitgerechte Planung für das nächste Kindergartenjahr", betont Karin Broukal, Abteilungsleiterin der Stadt Wien–Kindergärten.

Anmeldung in einem privaten Kindergarten

Vor der Anmeldung für einen elementaren Bildungsplatz in einem privaten Kindergarten benötigt jedes Kind eine Kund*innen-Nummer im Verzeichnis der Wiener Kindergartenkinder. Diese kann ebenfalls online unter www.kindergaerten.wien.at beantragt werden.

Mit der Anmeldung für einen Platz in einem städtischen Kindergarten erhält das Kind automatisch die benötigte Kund*innen-Nummer.

Verpflichtendes Kindergartenjahr

In Österreich müssen alle Kinder im letzten Jahr vor Schuleintritt eine elementare Bildungseinrichtung besuchen. Die sogenannte „Kindergartenpflicht“ gilt für Kinder, die vor dem 2. September des jeweiligen Kalenderjahres fünf Jahre alt sind und den Hauptwohnsitz in Wien haben.

Informationsplattform – Kindergartensuche

Die zentrale Informationsplattform www.wien.gv.at/bildung/kindergarten-suche

bietet Eltern die Möglichkeit, sich einen umfassenden Überblick über alle Kindergärten, Kindergruppen, Tageseltern und Horte in Wien zu verschaffen. Dabei sind sowohl private als auch städtische elementare Bildungseinrichtungen aufgelistet. Zu jedem Standort finden sich detaillierte Informationen wie Adresse, Öffnungszeiten, Gruppenangebot sowie Kontaktmöglichkeiten und direkte Verlinkungen zur Anmeldeseite. Zusätzlich geben Bilder Einblicke in die Einrichtungen, etwa in Gruppenräume, Gärten oder Außenansichten.