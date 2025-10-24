WAG Assistenzgenossenschaft schlägt Alarm - über 100 Existenzen bedroht

St. Pölten / Wien (OTS) -

Die WAG Assistenzgenossenschaft musste 102 Persönliche Assistent:innen vorsorglich beim AMS zur Kündigung anmelden. Der Grund ist die unzureichende Förderung für Persönliche Assistenz in Niederösterreich. Noch immer zahlt das Land 22 Euro pro Stunde – genauso viel wie im Jahr 2003. Die Landespolitik hat Verbesserungen angekündigt. Nun müssen Taten folgen.

„ Ich spüre Angst, Wut, aber auch Erschöpfung, wenn ich mit Kolleg:innen rede “, sagt Lydia Pirklbauer, Betriebsratsvorsitzende der WAG Assistenzgenossenschaft. „ Für über 100 Kolleg:innen bedeutet das, dass sie gekündigt werden können und sich kurz vor Weihnachten fragen müssen, wie es in der Arbeitslosigkeit weitergeht. “

Der Vorstand der WAG versucht, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten. Doch ohne rasche politische Entscheidung droht der Verlust vieler Arbeitsplätze – und damit auch das Ende der Persönlichen Assistenz für Dutzende Menschen mit Behinderungen in Niederösterreich.

„ Wir sind bestrebt, möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten. “, erklärt Christoph Dirnbacher, geschäftsführender Vorstand der WAG Assistenzgenossenschaft. „ Uns ist bewusst, dass dieser Schritt viel Unsicherheit auslöst. Doch die finanzielle Lage ist so angespannt, dass manche Kund:innen sich die hohen Selbstbehalte bald nicht mehr leisten können. Wenn keine Lösung kommt, verlieren sie ihre Unterstützung und ihre Persönlichen Assistent:innen dadurch ihre Arbeit. Das Land NÖ hat Verbesserungen zugesagt. Jetzt braucht es rasch eine deutliche Erhöhung der Förderungen für Persönliche Assistenz. “

Persönliche Assistenz ermöglicht Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben – im Alltag, im Beruf und in der Familie. Sie ist die Basis für gesellschaftliche Teilhabe.

„ Persönliche Assistent:innen helfen unseren Kund:innen am Morgen aufzustehen, in die Arbeit zu kommen und danach etwas zu essen zu kochen. Wir unterstützen bei der Körperpflege, beim Toilettengang und bei der Kommunikation mit Freund:innen. Wenn Politiker:innen hier sparen, dann sparen sie an den Basis-Bedürfnissen von Menschen “, so die Betriebsratsvorsitzende.

Sie richtet einen eindringlichen Appell an die Verantwortlichen:

„ Seht euch selbst an, was Persönliche Assistenz ermöglicht und wie viel Lebensqualität hier entsteht. “

Die WAG fordert eine sofortige Anpassung der Förderung auf ein kostendeckendes Niveau. Jeder weitere Tag Stillstand gefährdet Existenzen – von Beschäftigten ebenso wie von Menschen mit Behinderungen, die auf Persönliche Assistenz angewiesen sind.