younion: Thomas Kattnig als Vizepräsident im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) bestätigt

Wien (OTS) -

Auch international bleibt younion _ Die Daseinsgewerkschaft stark: Thomas Kattnig, Mitglied im younion-Bundespräsidium, wurde erneut zum Vizepräsidenten der Arbeitnehmer:innen-Gruppe (Gruppe II) und zum stellvertretenden Vorsitzenden der Fachgruppe für Verkehr, Energie, Infrastruktur und Informationsgesellschaft (TEN) im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) gewählt.

In den EWSA bringen Arbeitgeber:innen, Arbeitnehmer:innen und gesellschaftliche Gruppen ihre Sicht in die europäische Politik ein und beraten die EU-Institutionen bei wichtigen Entscheidungen.

Seine Mitglieder werden von den Regierungen der Mitgliedstaaten nominiert und für fünf Jahre vom Rat der Europäischen Union bestellt – so übernimmt Thomas Kattnig seine Position in der neuen Amtsperiode von 2025 bis 2030.

Thomas Kattnig: Langjähriges Engagement für Arbeitnehmer:inneninteressen

Thomas Kattnig ist seit über 15 Jahren Mitglied des EWSA und engagiert sich vor allem in den Bereichen Verkehr, Energie, Infrastruktur und Informationsgesellschaft. Mit seiner erneuten Bestätigung als Vizepräsident in zwei zentralen Funktionen setzt er seine Arbeit für eine starke Vertretung der Arbeitnehmer:inneninteressen auf europäischer Ebene fort.

„Die nächsten Jahre werden entscheidend dafür sein, wie sich Europa sozial, ökologisch und digital entwickelt. Die Dienstleistungen von allgemeinem Interesse, wie Gesundheit, Soziale Dienste, Infrastruktur und Wohnen, sind die Grundlage für Wettbewerbsfähigkeit, sozialen Zusammenhalt und Demokratie in der Europäischen Union. Ich freue mich, weiterhin an Lösungen mitarbeiten zu dürfen, die die Interessen der Arbeitnehmer:innen ins Zentrum stellen“, so Thomas Kattnig anlässlich seiner Bestätigung.