Eine andere Welt braucht andere Finanzmärkte – Initiative Krötenwanderung ruft zum Umdenken auf
Am 31. Oktober ist Weltspartag. Während Banken mit Zinsen und Sparzielen werben, fragt die Initiative „Krötenwanderung“: Welche Krise finanziert dein Erspartes?
Sparen klingt harmlos – ist es aber oft nicht. Geld auf Konten oder in Fonds finanziert fossile Energieträger, Menschenrechtsverletzungen oder autoritäre Regime. Selbst „nachhaltige“ Fonds legen Geld häufig in Firmen an, deren oberstes Ziel Rendite ist – nicht das Gemeinwohl.
Die Krötenwanderung ermutigt Menschen, die Auswirkungen des eigenen Sparens kritisch zu hinterfragen und solidarische Finanzierungsmodelle kennenzulernen. „Finanzmärkte gelten als alternativlos. Wir sagen: Das stimmt nicht. Es gibt andere Wege, Geld zu sparen – solidarisch, demokratisch und jenseits von Profitlogik“, sagt Lisette von Maltzahn, eine der Initiatorinnen.
Zum Weltspartag ruft die Initiative dazu auf Geld aus den Finanzmärkten abzuziehen und direkt in soziale und ökologische Projekte zu investieren – etwa in gemeinschaftliches Wohnen, solidarische Landwirtschaft, Klimaschutz oder Kulturorte. „Wir wollen zeigen, dass Geld mehr kann, als nur Wachsen.“, so Maltzahn weiter.
Rückfragen & Kontakt
Re:Allmende
MSc Lisette von Maltzahn
Telefon: +43 680 319 44 72
E-Mail: info@kroetenwanderung.org
