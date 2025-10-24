  • 24.10.2025, 08:26:33
FPÖ-Haimbuchner und FPÖ-Gruber zum Nationalfeiertag: Neutralität ist Herzstück österreichischer Identität

Aktive Neutralität statt Abhängigkeit - Bundesheer und Ehrenamt als Rückgrat der Sicherheit – Dank an die Einsatzorganisationen und Ehrenamtlichen

- 

Ein klares Bekenntnis zur „Neutralität als Herzstück der österreichischen Identität“ kommt vom Landesparteiobmann der FPÖ Oberösterreich, Landeshauptmann-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner und FPÖ-Sicherheitssprecher, Landesparteisekretär LAbg. Michael Gruber anlässlich des Nationalfeiertags am 26. Oktober. „Die österreichische Neutralität ist keine Floskel aus der Vergangenheit, sondern ein Garant für Frieden, Freiheit und Sicherheit“, betont Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Manfred Haimbuchner. „Gerade in einer Zeit, in der internationale Spannungen und Kriege zunehmen, ist die Neutralität eines der wertvollsten Güter unserer Heimat. Sie schützt uns vor Vereinnahmung und sichert den Menschen Frieden und Freiheit. Wer sie infrage stellt, spielt mit der Sicherheit der eigenen Bevölkerung.“ ****

Haimbuchner verweist darauf, dass Österreichs Neutralität nicht Gleichgültigkeit bedeute, sondern Verantwortung: „Wir helfen, wo Hilfe nötig ist – aber wir entscheiden selbst, wann und wie. Das ist echte Souveränität.“ Auch FPÖ-Sicherheitssprecher LAbg. Michael Gruber unterstreicht die Bedeutung einer eigenständigen Sicherheits- und Außenpolitik: „Neutralität schützt unser Land – ganz konkret. Sie bewahrt uns vor fremden militärischen Konflikten und den deren Folgen. Zusammenarbeit ja, Beitritte nein: Wir arbeiten mit Partnern, aber ohne Abhängigkeiten. Die EU ist kein Militärbündnis, und Österreich darf nicht in fremde Einsätze hineingezogen werden.“ Haimbuchner betont die Notwendigkeit einer „aktiven Neutralität“: „Das heißt:, Vermitteln und helfen – aber keine Automatismen, die uns in kriegerische Auseinandersetzungen treiben, sondern ehrliche Friedenspolitik.“

Zwtl.: Bundesheer und Ehrenamt als Rückgrat der Sicherheit

Das Bundesheer, so Gruber, sei ein zentraler Bestandteil der österreichischen Sicherheitsarchitektur: „Unser Heer schützt Grenzen, Bevölkerung und Versorgung. Zusätzlich hilft es bei Katastrophen, sichert Infrastruktur und den Cyberraum. Dafür sind Gerät, Personal und Ausbildung notwendig– nicht mehr Papier, sondern mehr Truppe. Unsere Soldaten leisten Großes und verdienen Respekt, moderne Ausrüstung und klare Strukturen.“ Haimbuchner dankt anlässlich des Nationalfeiertags den Einsatzorganisationen und Ehrenamtlichen: „Ohne Feuerwehr, Rotes Kreuz, Bergrettung und viele andere würde unser Land nicht funktionieren. Diese Menschen retten Leben, schützen unsere Heimat und halten damit die Gemeinschaft zusammen.

„Der Nationalfeiertag erinnert uns daran, was Österreich stark macht: Neutralität, Eigenverantwortung und Zusammenhalt“, so Haimbuchner und Gruber abschließend.

