EY Österreich setzt Wachstumskurs fort: erneut zweistelliges Umsatzplus

Wien (OTS) -

EY Österreich hat das Geschäftsjahr 2024/2025 (Stichtag 30. Juni 2025) mit einem neuen Rekordergebnis abgeschlossen. Der Umsatz nach UGB stieg um 11,6 Prozent auf 255,1 Millionen Euro. Damit setzt die Prüfungs- und Beratungsorganisation ihren Wachstumskurs der vergangenen Jahre fort. Über die letzten fünf Geschäftsjahre verzeichnete EY Österreich ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 10,3 Prozent, was die stabile Marktposition und das Vertrauen von Kund:innen in die Beratungs- und Prüfungsleistungen des Unternehmens unterstreicht.

Mit über 1.500 Mitarbeitenden an fünf Standorten – Wien, Linz, Salzburg, Klagenfurt, Graz – hat EY im vergangenen Jahr auch personell weiter ausgebaut. Im vergangenen Jahr entstanden 41 neue Arbeitsplätze in Prüfung und Beratung.

Gunther Reimoser, Country Managing Partner von EY Österreich: „Wir konnten auch im abgelaufenen Geschäftsjahr unseren Wachstumspfad erfolgreich fortsetzen. Der Markt entwickelt sich rasant – KI, Regulierung und Digitalisierung sind die zentralen Themen. Unser Fokus liegt darauf, Unternehmen mit fundiertem Fachwissen und technologischer Exzellenz auf diesem Weg zu begleiten. Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, dass uns unsere Kund:innen gerade in herausfordernden Zeiten entgegenbringen“.

Auch international zeigt das Netzwerk eine starke Entwicklung: Die globale EY-Organisation erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 53,2 Milliarden US-Dollar, ein Plus von vier Prozent in lokaler Währung. Im Fünfjahresvergleich ergibt das ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 8,2 Prozent.

