Nächster UBM Green Bond erfolgreich platziert

Wien, 24. Oktober 2025 (OTS) -

45 % Umtausch glättet Rückzahlungsprofil – Bücher frühzeitig geschlossen

Volumen mit Ꞓ 75 Mio. unterstreicht das nach wie vor stabile Investoreninteresse

100 % der Anleihe fließen in Finanzierungen mit Nachhaltigkeitsbezug

Die UBM beweist mit ihrem jüngsten Green Bond 2025–2030 (ISIN: AT0000A3PGY9), dass sie weiterhin das Vertrauen der Anleger genießt und sich erfolgreich am Kapitalmarkt refinanzieren kann. Vor allem durch das breit angenommene Umtauschangebot reduziert sich das Rückzahlungsvolumen der UBM-Anleihen nun deutlich auf Ꞓ 76 Mio. am 13. November 2025 und Ꞓ 72 Mio. am 21. Mai 2026. Die Umtauschquote von insgesamt 45 % liegt am oberen Ende der historisch bislang erzielten Werte.

So lief vom 29. September bis zum 16. Oktober 2025 ein Umtauschangebot an die Inhaber der UBM-Anleihe 2019–2025 mit einem ursprünglichen Volumen von Ꞓ 120 Mio. sowie an die Inhaber der UBM-Anleihe 2021–2026 mit einem ursprünglichen Volumen von Ꞓ 150 Mio., um diese in den neuen fünfjährigen UBM Green Bond 2025 zu tauschen. Bereits im Oktober 2024 waren Ꞓ 74 Mio. dieser beiden Anleihen erfolgreich in den UBM Green Bond 2024 getauscht und damit verlängert worden; im aktuellen Angebot kamen weitere Ꞓ 48 Mio. hinzu. Insgesamt wurden damit rund Ꞓ 122 Mio. des ursprünglichen Gesamtanleihevolumens von Ꞓ 270 Mio. umgetauscht.

Inklusive „frischem Geld“ konnte in der aktuellen Anleiheemission 2025–2030 ein Volumen von Ꞓ 75 Mio. platziert werden. „Das aktuelle Emissionsvolumen ist auf die nach wie vor schwierigen Umfeldbedingungen in der Immobilienbranche zurückzuführen. Dennoch beweist die Platzierung erneut das Vertrauen des Kapitalmarktes in unsere Strategie und Entwicklungspipeline“, sagt Patric Thate, Finanzvorstand der UBM Development AG, und betont weiter: „Wir konnten damit unser Rückzahlungsprofil ein weiteres Mal glätten, was einen wichtigen Wettbewerbsvorteil in der aktuellen Marktphase darstellt.“

Der UBM Green Bond 2025 wurde in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten. Geplanter Valutatag ist der 30. Oktober 2025. Die Notierung des UBM Green Bonds 2025 zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse und dessen Einbeziehung in das Open Market-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse ist beabsichtigt.

Die Raiffeisen Bank International AG fungierte als Sole Global Coordinator und Paying Agent sowie gemeinsam mit der Montega Markets GmbH, als Joint Bookrunner. UBM wurde von den DLA Piper Kapitalmarktrechtsexperten Christian Temmel und Christian Knauder-Sima beraten, die Raiffeisen Bank International AG wurde vom Wolf Theiss-Team um Claus Schneider und Sebastian Prakljacic unterstützt.

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green und Smart Building in Metropolregionen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit über 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.

Disclaimer

Dieses Dokument ist Werbung im Sinn der Verordnung (EU) 2017/1129 („Prospektverordnung“) und der Delegierten Verordnung (EU) 2019/979 in der jeweils geltenden Fassung, und die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der UBM Development AG („Emittentin“) dar und sind nicht in diesem Sinn auszulegen. Die hierin enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb von Österreich, Deutschland und Luxemburg verbreitet werden und sind insbesondere nicht zur Veröffentlichung oder Weitergabe, direkt oder indirekt, in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland bestimmt. Dieses Dokument (und die hierin enthaltenen Informationen) enthält oder begründet insbesondere kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf oder keine Aufforderung zu einem Angebot für den Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland oder in anderen Ländern, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten ist. Prospektpflichtige Angebote von Teilschuldverschreibungen des UBM Green Bonds 2025 erfolgen ausschließlich in Österreich, Deutschland und Luxemburg („Angebot“) an dort ansässige Anleger auf Grundlage eines gemäß der Prospektverordnung erstellten Wertpapierprospekts (einschließlich allfälliger Nachträge und Ergänzungsblätter), der von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) am 29.9.2025 gebilligt, in der vorgesehenen Weise veröffentlicht und von der FMA der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Bundesrepublik Deutschland sowie der Commission de Surveillance du Secteur Financier im Großherzogtum Luxemburg notifiziert wurde (zusammen der „Prospekt“). Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Teilschuldverschreibungen des UBM Green Bonds 2025 zu verstehen. Der Prospekt ist nach seiner Billigung in elektronischer Form auf der Internetseite der Emittentin unter www.ubm-development.com, Submenü „investor relations“, Unterpunkt „anleihen“, veröffentlicht worden und am Sitz der Emittentin, Laaer-Berg-Straße 43, 1100 Wien, kostenlos erhältlich. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich, die Angaben dieser Veröffentlichung sind unverbindlich. Anleger sollten sich daher vor ihrer Anlageentscheidung mit dem Inhalt des Prospekts vertraut machen, insbesondere mit den Hinweisen auf Risiken, Steuern und Interessenkonflikte, und sich persönlich unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation eingehend professionell beraten lassen. Anleger werden daher darauf hingewiesen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Teilschuldverschreibungen des UBM Green Bonds 2025 zu investieren, vollends zu verstehen. Eine Veranlagung in Wertpapiere unterliegt Risiken. Anleger tragen das Bonitätsrisiko der Emittentin. Im Insolvenz- und/oder Liquidationsfall der Emittentin können auf Zinsen und/oder Kapital zahlbare Beträge geringer sein; auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist in diesen Fällen möglich.