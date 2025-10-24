„Aktuell“ Frage der Woche bei ATV & JOYN: Meinung zur Neutralität spaltet Bevölkerung

Wien (OTS) -

Der pointierte Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ mit Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lässt diesen Freitag um 22:20 Uhr bei ATV und auf Österreichs SuperStreamer JOYN die politische Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Diesmal wollte man von 800 wahlberechtigten Österreicher:innen in einer Feldarbeit von 20. bis 23. Oktober 2025 wissen, was Österreichs Neutralität für sie bedeutet. Die Frage lautete: „Was bedeutet Neutralität Ihrer Meinung nach für Österreich?“



Zum Thema Neutralität wurde abgefragt, ob sich Österreich aus Konflikten politisch und militärisch heraushalten soll oder ob Österreich militärisch neutral bleiben soll und darf bzw. soll politisch Stellung beziehen. 50 Prozent aller Befragten sind der Meinung, dass die Neutralität Österreich verpflichtet, sich politisch und militärisch aus Konflikten herauszuhalten. 46 Prozent meinen, dass Österreich militärisch neutral bleiben soll, aber politisch Stellung beziehen darf. 4 Prozent machen keine Angabe oder wissen es nicht. Zwischen den Wählerschaften zeigt sich folgendes Bild. Für 79 Prozent der FPÖ-Wähler:innen ist die Neutralität Auftrag sich aus Konflikten politisch und militärisch herauszuhalten. 19 Prozent entscheiden sich für die zweite Antwortmöglichkeit. 79 Prozent der NEOS-, 69 Prozent der Grün-, 63 Prozent der ÖVP- und 59 Prozent der SPÖ-Wähler:innen meinen, dass Österreich militärisch neutral, aber politisch sehr wohl Stellung beziehen darf und soll.



Meinungsforscher Peter Hajek: „Die österreichische Neutralität verpflichtet das Land dazu, keinem Militärbündnis beizutreten, keine ausländischen Truppen auf eigenem Staatsgebiet zuzulassen und sich in militärischen Konflikten neutral zu verhalten. Eine politische Positionierung ist damit jedoch nicht ausgeschlossen. Darüber gehen die Meinungen allerdings auseinander: Die Interpretation der österreichischen Neutralität spaltet die Bevölkerung – und die Trennlinie verläuft einmal mehr zwischen den FPÖ-Wählern und den Unterstützern anderer Parteien.“



