Hochschule Campus Wien: Bachelorstudierender Davyd Stepanenko erhält High-Potential-Stipendium der Industriellenvereinigung

Der 19-jährige Davyd Stepanenko, Studierender im Bachelorstudium Molekulare Biotechnologie an der Hochschule Campus Wien, hat jetzt das IV-MINT-Stipendium 2025 für High Potentials aus der Ukraine erhalten. Das Stipendium ist mit 6.000 Euro dotiert und richtet sich an herausragende junge Wissenschaftler*innen, die sich der Lösung globaler Herausforderungen verschrieben haben. Davyd Stepanenko ist der erste Studierende einer Fachhochschule, der dieses Stipendium erhält.

Engagierter Nachwuchsforscher mit internationaler Erfahrung und Fokus auf Nachhaltigkeit

Davyd Stepanenko absolvierte das Finanz- und Wirtschaftslyzeum in Dnipro (Ukraine), wo er sich auf Wirtschaft und Naturwissenschaften spezialisierte. In der Oberstufe führte er ein Forschungsprojekt zur Herstellung eines Biopolymers auf Basis von Calciumalginat durch – einem nachhaltigen Material, das dazu beitragen soll, die Plastikverschmutzung zu reduzieren, indem es eine kostengünstige und umweltfreundliche Alternative für Verpackungen und Alltagsprodukte bietet. Sein Projekt belegte den ersten Platz in der nationalen Runde des ukrainischen Forschungswettbewerbs der Junior Academy of Sciences of Ukraine (JASU). Diese Leistung verschaffte ihm die Möglichkeit, die Ukraine auf mehreren renommierten internationalen Wissenschaftsmessen zu vertreten, darunter INOVA in Kroatien, I-FEST in Tunesien und die GENIUS Olympiade in den USA. Davyd Stepanenko baute seine Umweltarbeit weiter aus und wurde auf nationaler Ebene mit dem ersten Platz bei der All-Ukrainian Ecology Olympiade ausgezeichnet, was sein Engagement für ökologische Innovationen weiter untermauerte. Auch international hat er sein Heimatland vertreten und den zweiten Platz bei der Genius Olympiad in Rochester (USA) belegt.

Im Rahmen des IV-Stipendiums leitete Stepanenko im Sommer einen Kurs über datenwissenschaftliche Analyse in der Biologie für Schüler*innen der Oberstufe, in dem er sein Wissen an der Schnittstelle von Biologie, Nachhaltigkeit und Daten weitergegeben und die nächste Generation von Naturwissenschaftler*innen inspiriert hat.

Hochschule Campus Wien: Anerkennung für herausragende studentische Leistung im MINT-Bereich

„Die Auszeichnung von Davyd Stepanenko mit dem IV-MINT-Stipendium freut uns sehr. Sie würdigt nicht nur seine hervorragenden fachlichen Leistungen und sein Engagement für ökologische Innovationen, sondern zeigt auch, dass unsere Studierenden einen wertvollen Beitrag zur Lösung globaler Herausforderungen leisten“, sagt Beatrix Kuen-Krismer, Departmentleiterin Applied Life Sciences und Studiengangsleiterin Molekulare Biotechnologie an der Hochschule Campus Wien.

