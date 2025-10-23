  • 23.10.2025, 19:33:32
  • /
  • OTS0190

Information des BMI zu ungarischen Fußballfans: Anhaltung noch in Ungarn – Polizei nicht involviert

Innenministerium stellt klar: Es gab keine versuchten Grenzübertritte der randalierenden Fans – keine polizeilichen Maßnahmen notwendig

Wien (OTS) - 

Heute findet in Salzburg das Fußball-Risikospiel FC Red Bull Salzburg gegen Ferencvaros Budapest statt. Es war bekannt, dass potenziell problematische Fans der ungarischen Mannschaft mit dem Zug nach Salzburg anreisen werden.

Laut vorliegenden Informationen stoppte der Lokführer den Zug mit den Fans am frühen Abend aufgrund ihres Verhaltens noch auf ungarischem Boden und verweigerte den Weitertransport der Randalierenden. Die ungarischen Behörden schritten in Folge ein und organisierten die Rückreise der Fans nach Budapest.

Die österreichische Polizei war über den Vorfall informiert und stand an der Grenze in Nickelsdorf bereit. Da aber alle Maßnahmen bereits in Ungarn getroffen worden waren, waren keinerlei Amtshandlungen notwendig.

Berichte über angebliche Zurückweisungen oder Einreiseverweigerungen gegenüber diesen Fans sind vollinhaltlich falsch.

Ungeachtet dieser Entwicklungen war die Polizei in Salzburg mit Unterstützung von Einsatzeinheiten anderer Bundesländer dennoch auf die Anreise von Hochrisikofans vorbereitet. Die österreichische Exekutive hat langjährige Erfahrungen mit Hochrisiko-Fußballfans, auch in Bezug auf ausländische Fangruppen.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres

Paul Eidenberger
Abteilung I/C/10 - Öffentlichkeitsarbeit
Mobil: +43-(0)664-8410129
E-Mail: paul.eidenberger@bmi.gv.at
Website: https://www.bmi.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NIN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright