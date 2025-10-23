  • 23.10.2025, 17:55:02
Wirtschaftskammer Niederösterreich begrüßt Deregulierungsgesetz als wichtigen Schritt für mehr Effizienz und Verfahrensbeschleunigung

St. Pölten (OTS) - 

Die heute im niederösterreichischen Landtag beschlossenen Maßnahmen setzen zentrale Anliegen der Wirtschaft um und schaffen spürbare Verbesserungen für Unternehmen im Land. „Mit dem Deregulierungsgesetz setzt der Landtag ein klares Signal für mehr Effizienz und für eine moderne Verwaltung. Das ist ein wichtiger Erfolg für unsere Betriebe und gleichzeitig eine Richtschnur für ähnliche Impulse auf Bundesebene“, betont Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ).

Wesentliche Neuerungen: Entfall des innergemeindlichen Instanzenzuges und digitale Einbringung

Besonders positiv hervorzuheben ist der Entfall des innergemeindlichen Instanzenzuges. Durch diese Vereinfachung werden Verwaltungsverfahren künftig deutlich beschleunigt, was für Unternehmerinnen und Unternehmer eine spürbare Erleichterung bedeutet. Ebenso begrüßt die WKNÖ die Möglichkeit zur elektronischen Einbringung von Anträgen und Verfahren, wodurch ein moderner und zeitgemäßer Zugang zur Verwaltung ermöglicht wird.

Langjährige Forderungen der Wirtschaft erfüllt

Mit dem Deregulierungsgesetz werden zentrale Anliegen der Wirtschaftskammer Niederösterreich aufgegriffen und langjährige Forderungen erfüllt. Die Vereinfachung von Verfahren und die Digitalisierung der Verwaltung sind wesentliche Voraussetzungen, um Betriebe zu entlasten und Niederösterreich als Wirtschaftsstandort weiter zu stärken. „Das Deregulierungsgesetz ist ein wesentlicher erster Schritt. Jetzt gilt es, weitere Maßnahmen rasch umzusetzen, um weitere bürokratische Hürden abzubauen und den unternehmerischen Alltag zu erleichtern“, erklärt Ecker.

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftskammer NÖ
Stabsabteilung Büro Kammerleitung

Roman Vonderhaid
Pressesprecher
Telefon: +43 676 828311103
E-Mail: roman.vonderhaid@wknoe.at

