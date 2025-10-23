  • 23.10.2025, 17:00:05
Hoher Besuch auf Schloss Ambras Innsbruck

Begeisterung im ersten Museum der Welt

Hoher Besuch auf Schloss Ambras Innsbruck
Innsbruck (OTS) - 

Schloss Ambras Innsbruck wurde zum Schauplatz eines besonderen politischen und kulturellen Ereignisses: Die Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen (Österreich) und Frank-Walter Steinmeier (Deutschland) besuchten gemeinsam mit ihren Gattinnen das traditionsreiche Schloss. Begleitet wurden sie vom Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle und dessen Gattin sowie einer hochrangigen Delegation.

Im Rahmen einer exklusiven Highlight-Führung erhielten die Ehrengäste faszinierende Einblicke in die historischen Sammlungen Erzherzog Ferdinands II., der mit Schloss Ambras im 16. Jahrhundert den Grundstein für das moderne Museumskonzept legte. Besonders beeindruckt zeigten sich die beiden Präsidenten von der weltberühmten Kunst- und Wunderkammer sowie den Rüstkammern im Ambraser Unterschloss – Zeugnisse einer einzigartigen Sammlungskultur, die Schloss Ambras als das erste Museum der Welt auszeichnet.

Den feierlichen Abschluss bildete eine musikalische Darbietung der Innsbrucker Festwochen der Alten Musik. Im prachtvollen Spanischen Saal sorgte ein stimmungsvolles Programm für einen kulturellen Höhepunkt, der den Besuch auf eindrucksvolle Weise abrundete.

Mit diesem hochrangigen Besuch unterstreicht Schloss Ambras Innsbruck einmal mehr seine Bedeutung als Ort der Begegnung von Geschichte, Kunst und Diplomatie – ein kulturelles Juwel, das weit über die Grenzen Tirols hinausstrahlt.

