  • 23.10.2025, 16:51:32
  • /
  • OTS0180

REMINDER: AVISO: Feierliche Angelobung und Ausmusterung von Polizistinnen und Polizisten in Niederösterreich

Festakt der LPD Niederösterreich am 24. Oktober 2025 um 9 Uhr mit Innenminister Karner, Landtagspräsident Wilfing und Landespolizeidirektor Popp

Wien (OTS) - 

Polizeischülerinnen und Polizeischüler sowie Grenzpolizeiassistentinnen und -assistenten werden am 24. Oktober 2025 um 9 Uhr im Schloss Hof im Beisein von Innenminister Gerhard Karner, Landtagspräsident Karl Wilfing und Landespolizeidirektor Franz Popp feierlich angelobt und ausgemustert.

Wann: 24. Oktober 2025, 9 Uhr

Wo: Schloss Hof, 2294 Schlosshof 1

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Es wird um Anmeldung per E-Mail an Oeffentlichkeitsarbeit-N@polizei.gv.at gebeten.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Harald Sörös, BA MA
Telefon: +43 1 53126 901133
E-Mail: harald.soeroes@bmi.gv.at
Website: https://www.bmi.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NIN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright