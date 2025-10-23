- 23.10.2025, 16:16:02
LUX-Publikumspreis 2026 des Europäischen Parlaments bei der Viennale
Europäische Filme und Podiumsdiskussion bei freiem Eintritt
Im Rahmen der Viennale 2025 präsentiert das Europäische Parlament die fünf für den LUX-Publikumspreis 2026 nominierten Filme im Stadtkino im Künstlerhaus in Wien. Vom 30. Oktober bis 2. November können Kinobegeisterte die Vielfalt des europäischen Kinos entdecken – von berührenden Familiendramen bis zu politischen Geschichten über Gerechtigkeit, Inklusion und Freiheit.
Neben den Filmvorführungen findet am 1. November 2025 eine Podiumsdiskussion zum LUX-Publikumspreis 2026 statt, die den Dialog zwischen Politik, jungen Filmschaffenden und Publikum in den Mittelpunkt stellt.
Filmvorführungen im Rahmen der Viennale
- 30. Oktober, 17.30 Uhr Sentimental Value von Joachim Trier (NOR/FRA/DEN/GER/SWE)
- 31. Oktober, 18.00 Uhr Un simple accident von Jafar Panahi (IRN/FRA/LUX)
- 1. November, 16.00 Uhr Christy von Brendan Canty (IRL/GBR)
- 1. November, 18.30 Uhr Sorda (Deaf) von Eva Libertad (ESP)
- 2. November, 17.30 Uhr Love Me Tender von Anna Cazenave Cambet (FRA)
Der Eintritt zu allen Vorführungen ist frei. Tickets sind jeweils am Tag der Vorstellung ab 30 Minuten vor Beginn an der Kinokassa erhältlich.
Podiumsdiskussion: Der LUX-Publikumspreis im europäischen Kontext
1. November 2025, 18.00 Uhr | Stadtkino im Künstlerhaus, Wien
Teilnehmende
Andreas Schieder, Abgeordneter zum Europäischen Parlament
Sara Ciortan, LUX Young Talent 2026, tätig beim Internationalen Human Rights Film Festival this human world
Im Gespräch beleuchten die Teilnehmenden die Filme und wie der LUX-Publikumspreis den kulturellen Dialog fördert, europäische Werte stärkt und das Publikum aktiv in die Auszeichnung des besten europäischen Films einbindet.
Hintergrund: Der LUX-Publikumspreis des Europäischen Parlaments
Der LUX-Publikumspreis wird seit 2020 gemeinsam vom Europäischen Parlament und der Europäischen Filmakademie vergeben, in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission und dem Netzwerk Europa Cinemas. Das Besondere: Sowohl die Bewertungen des Publikums als auch jene der Abgeordneten des Europäischen Parlaments fließen zu gleichen Teilen in das Endergebnis ein.
Ziel des Preises ist es, die Verbreitung europäischer Filme zu fördern, die kulturelle Vielfalt zu stärken und zur Auseinandersetzung mit wichtigen gesellschaftlichen und politischen Themen anzuregen.
Die Details gibt es unter https://vienna.europarl.europa.eu/home/pagecontent/grid/main/nachrichten-aus-osterreich/lux-publikumspreis-2026-entdecken-sie-die-nominierten-filme.html
Rückfragen & Kontakt
Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich
Mag. Andrea Rukschcio-Wilhelm
Telefon: +43 660 4444 330
E-Mail: andrea.rukschcio-wilhelm@ep.europa.eu
Website: https://vienna.europarl.europa.eu
