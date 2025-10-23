30 Jahre Hollywood Megaplex: Eine österreichische Erfolgsgeschichte

Wien/St. Pölten/Linz (OTS) -

Was am 25.10.1995 mit dem ersten Multiplex-Kino in Pasching bei Linz begann, ist heute der zweitgrößte Kinobetreiber Österreichs – und eine echte Erfolgsgeschichte.

Ein Pionier mit Tradition

Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis 1959 zurück, als Ferdinand Purner – Großvater der heutigen Betreiber – das Metropol-Kino in Innsbruck eröffnete. 1995 legten Ingrid Hueber und ihr Mann Mag. Heinz Hueber mit dem ersten Hollywood Megaplex den Grundstein für eine neue Kinoära in Österreich.

Expansion und Innovation - Bereits 1997 folgten Standorte in St. Pölten und Wien. 2009 setzte Hollywood Megaplex mit der Einführung der ersten 3D-Projektion neue Maßstäbe in der Branche. 2011 erweiterte das Unternehmen sein digitales Angebot um eine eigene Kino-App – ein innovativer Schritt im Kundenservice. Weitere Meilensteine: der erste IMAX-Saal Niederösterreichs 2015 in St. Pölten und die spektakuläre Eröffnung des neuen Hollywood Megaplex PlusCity 2016, das 2017 von der ICTA als „Kino des Jahres“ ausgezeichnet wurde. Es ist bis heute das einzige österreichische Mitglied der Giant Screen Cinema Association.

Mit dem ersten 4DX-Saal im Gasometer Wien brachte das Unternehmen 2017 den Weltmarktführer für 4D-Kino nach Österreich. Es folgten weitere Säle in Pasching, St. Pölten und Innsbruck. 2019 wurde in der PlusCity Österreichs erster ScreenX-Saal eröffnet – mit 270-Grad-Projektion für ein besonders immersives Filmerlebnis.

Innovation trifft Familienbetrieb - Bis heute ist Hollywood Megaplex ein Familienunternehmen – mittlerweile in dritter Generation. Mit einem Marktanteil von rund 12 % zählt es zu den führenden Kinobetreibern Österreichs. Über 52 Millionen Besucher seit 1995 zeugen vom Erfolgskurs.

Ob 4DX, IMAX, ScreenX oder Dolby Atmos – Hollywood Megaplex steht für modernstes Kinoerlebnis, das Technik und Emotion auf eindrucksvolle Weise verbindet.

Kino der Zukunft - 30 Jahre Hollywood Megaplex sind nicht nur ein Jubiläum, sondern ein Beweis dafür, dass Leidenschaft, Innovation und familiärer Unternehmergeist auch in Zeiten des digitalen Umbruchs erfolgreich bestehen können. Mario Hueber, Geschäftsführer Hollywood Megaplex: „Kino ist für uns mehr als nur Film – es ist Emotion, Erlebnis und Begegnung. Wir sind stolz, dieses Erbe als Familienunternehmen in dritter Generation weiterzuführen und auch in Zukunft mit Innovation und Leidenschaft Maßstäbe zu setzen.“

Mit dem Blick nach vorne und dem Herzen für das Kino bleibt Hollywood Megaplex auch in Zukunft Garant für emotionale Filmerlebnisse und innovative Kinokultur in Österreich.

Jubiläumsaktionen für Groß und Klein - Zum 30-jährigen Jubiläum laden alle Standorte zu besonderen Aktionen ein – mit Glücksrad, Familien-Events, Meet-&-Greets mit dem HARIBO Goldbären und dem Pumuckl, Airbrush-Aktionen und einem großen Gewinnspiel mit Preisen im Gesamtwert von über 1.000 Euro.

Wir feiern 30 Jahre!

Zum Jubiläum feiern alle unsere Kinos mit einem bunten Geburtstagsprogramm voller Spaß, Überraschungen und Gewinnchancen!

