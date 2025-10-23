FPÖ – Leinfellner: „Bablers roter Postenschacher geht munter weiter!“

Wien (OTS) -

„Der dreiste Postenschacher von SPÖ-Vizekanzler Babler geht munter weiter.“ Mit diesen Worten kommentierte FPÖ-Sportsprecher NAbg. Markus Leinfellner den heute bekanntgewordenen Karrieresprung einer SPÖ-nahen Beamtin. Diese wechselt nämlich vom Posten der Sportsektion nun an die Spitze der Buchhaltungsagentur des Bundes. Es handele sich dabei um jene Beamtin, die erst im Sommer – obwohl ihr jegliche Expertise im Bereich Sport fehle – interimistisch an die Spitze der Sportsektion gesetzt wurde. Leinfellner: „Der Karriereweg der Beamtin zeigt, dass ‚Vitamin B‘ wichtiger zu sein scheint als Expertise. Der rote Vizekanzler schanzt seinen Genossen die Topjobs des Landes zu, wie er es für richtig hält. Das ist Postenschacher in Reinkultur!“

Besonders sauer stößt dem FPÖ-Sportsprecher der Umstand auf, dass dieses rote Postenkarussell auf dem Rücken des Sports stattfinde: „Der Verrat am österreichischen Sport, der schon unter Bablers Vorgänger begann, geht nun munter weiter. Seit Jahren wurde die Sportsektion nur mit einer provisorischen Leitung betraut. Die aktuelle Leiterin hat offenbar auch kein nachhaltiges Interesse am Sport und verabschiedet sich nun in Richtung Buchhaltungsagentur. Das hat sich der Sport in unserem Land nicht verdient! Für Babler ist die Sportsektion eine Spielwiese für rote Personalpolitik und das ist nicht hinnehmbar!“