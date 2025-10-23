SPÖ-Seltenheim: „Vizekanzler Babler stärkt mit Vertriebsförderung und ‚Meine-Zeitung‘-Abo Medienlandschaft in Österreich“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer und Mediensprecher Klaus Seltenheim betont heute, Donnerstag, dass die Bundesregierung trotz enormen Spardrucks zahlreiche Maßnahmen auf den Weg gebracht hat, um den Medienstandort in Österreich zu unterstützen und die Pressefreiheit zu stärken. „Freie und unabhängige Medien sind zentrale Grundpfeiler unserer Demokratie. Dass immer mehr Medien unter Druck geraten und Personal abgebaut wird, ist besorgniserregend. Um dem entgegenzuwirken, werden wir die Medienförderung in Österreich neu ordnen und treffsicher machen“, so Seltenheim, der betont: „Mit der Vertriebsförderung und dem ‚Meine Zeitung‘-Abo setzt Medienminister Andreas Babler wichtige Schritte, um die Medienlandschaft und den Qualitätsjournalismus in Österreich zu stärken.“ Aktuell werden die Medien in Österreich mit 80 Millionen Euro unterstützt – durch die Vertriebsförderung erhöht sich dieser Betrag 2026 auf 105 Millionen Euro: „Mit der Vertriebsförderung, die Medien bei der Zustellung von Zeitungen unterstützt, stellen wir sicher, dass die Menschen weiterhin ihre Abos und damit hochwertige Informationen vor die Haustüre geliefert bekommen“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. *****

Ein weiteres wichtiges Projekt von Medienminister Andreas Babler ist das „Meine Zeitung“-Abo, für das jährlich weitere 30 Millionen Euro zur Verfügung stehen werden. „Damit stärken wir die Medienbildung und den Qualitätsjournalismus in Österreich und bekämpfen Fake News. Wir sorgen dafür, dass junge Menschen mittels geförderter Abonnements von Qualitätsmedien kostenfreien Zugang zu gesicherter journalistischer Information erhalten“, so Seltenheim, der betont, dass das Medienministerium intensiv am Schutz von Journalist*innen vor rechtsmissbräuchlichen SLAPP-Klagen arbeitet.

Scharfe Kritik übt Seltenheim an den Grünen und den aktuellen Äußerungen von Sigrid Maurer: „Die Grünen haben die Teuerung durchrauschen lassen und ein Budgetloch in Milliardenhöhe verschuldet. Gewessler, Maurer und Co. haben alle im Stich gelassen – die Menschen genauso wie die Medien. Vizekanzler Andreas Babler und das SPÖ-Regierungsteam räumen den Scherbenhaufen der Grünen auf. Wir unterstützen die Medien und stärken die Demokratie“, so Seltenheim abschließend. (Schluss) ls/mb