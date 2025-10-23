Sonja Schneeweiss wird neue Geschäftsführerin der Buchhaltungsagentur des Bundes

Wien (OTS) -

Die zentrale Dienstleisterin für Buchhaltungs- und Förderkontrollaufgaben des Bundes, die Buchhaltungsagentur des Bundes (BHAG), wird ab dem 1. Jänner 2026 von einer neuen Geschäftsführerin geführt werden. Sonja Schneeweiss wurde dafür im Laufe des Auswahlprozesses unter Beiziehung eines externen Personalberaters als geeignetste Kandidatin ausgewählt.

Zu den Kundinnen und Kunden der Buchhaltungsagentur des Bundes mit Hauptsitz in Wien und weiteren Geschäftsstellen in Graz, Linz und Innsbruck zählen unter anderem sämtliche Bundesministerien, die obersten Organe (Präsidentschaftskanzlei, Parlamentsdirektion, Verfassungsgerichtshof, Verwaltungsgerichtshof, Volksanwaltschaft, Rechnungshof) sowie die vom Bund verwalteten Rechtsträger. Sonja Schneeweiss wird damit in Zukunft ein Dienstleistungsunternehmen mit mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führen.

Die ausgebildete Volkswirtin und Betriebsinformatikerin Sonja Schneeweiss kann bereits auf eine mehr als 10-jährige Karriere im Öffentlichen Dienst, unter anderem als Referentin im Bankenteam im Bundesministerium für Finanzen (BMF), als Leiterin der EFRE-Prüfbehörde und als Leiterin des Fördercontrollings im Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (BMKÖS/BMWKMS) und eine 20-jährige Erfahrung in der IT- und Finanzbranche zurückblicken.