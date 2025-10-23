  • 23.10.2025, 14:59:06
  • /
  • OTS0163

SPORT 2000 mit neuen Strukturen und klarem Kurs für den Sportfachhandel von morgen

Gemeinsam für den Sportfachhandel von morgen: Tom Streicher, Geschäftsführer von Sport Streicher und Sprecher des SPORT 2000 Händler-Beirats, Irina Andorfer, Geschäftsführerin von SPORT 2000 Österreich, und Dominik Solleder, Geschäftsführer des SPORT 2000 7-Länder-Verbunds sowie von SPORT 2000 Deutschland, beim Händler Summit 2025.
Ohlsdorf (OTS) - 

Ein Jahr nach dem Zusammenschluss mit der ANWR GROUP zieht SPORT 2000 Österreich Bilanz und blickt mit neuer Stärke nach vorn. Mit dem Händler Summit 2025 zeigt die Sportfachhandelsgemeinschaft, wie die Transformation zur Retail-Service-Organisation gelingt. Klare Strukturen, ein starkes Partner Management und internationale Vernetzung bilden das Fundament, um Fachhändler:innen zu entlasten und den heimischen Sportfachhandel zukunftsfit aufzustellen.

Seit Juni 2024 ist SPORT 2000 Österreich Teil der ANWR GROUP und des SPORT 2000 7-Länder-Verbunds. Unter der Leitung von Geschäftsführerin Irina Andorfer wurde ein klarer Transformationskurs eingeschlagen: Neustrukturierung, Partner Management und internationale Vernetzung bilden die Basis, um den heimischen Fachhandel langfristig zu stärken. „Seit unserem Neustart im vergangenen Jahr haben wir SPORT 2000 in eine moderne Retail-Service-Organisation transformiert. Damit geben wir dem heimischen Sportfachhandel Rückenwind und schaffen die Grundlage für nachhaltiges Wachstum“, so Irina Andorfer. „Unser Kurs stimmt. Jetzt geht es darum, konsequent dranzubleiben, weiter an Tempo zu gewinnen und gemeinsam mit unseren Partner:innen die nächsten Schritte zu gehen.

Weitere Informationen und Bilder finden Sie hier.

Rückfragen & Kontakt

Impuls Kommunikation GmbH
Katharina Brunnmayr, MA
E-Mail: katharina@impulskommunikation.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SP2

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright