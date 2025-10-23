SPORT 2000 mit neuen Strukturen und klarem Kurs für den Sportfachhandel von morgen

Ohlsdorf (OTS) -

Ein Jahr nach dem Zusammenschluss mit der ANWR GROUP zieht SPORT 2000 Österreich Bilanz und blickt mit neuer Stärke nach vorn. Mit dem Händler Summit 2025 zeigt die Sportfachhandelsgemeinschaft, wie die Transformation zur Retail-Service-Organisation gelingt. Klare Strukturen, ein starkes Partner Management und internationale Vernetzung bilden das Fundament, um Fachhändler:innen zu entlasten und den heimischen Sportfachhandel zukunftsfit aufzustellen.

Seit Juni 2024 ist SPORT 2000 Österreich Teil der ANWR GROUP und des SPORT 2000 7-Länder-Verbunds. Unter der Leitung von Geschäftsführerin Irina Andorfer wurde ein klarer Transformationskurs eingeschlagen: Neustrukturierung, Partner Management und internationale Vernetzung bilden die Basis, um den heimischen Fachhandel langfristig zu stärken. „ Seit unserem Neustart im vergangenen Jahr haben wir SPORT 2000 in eine moderne Retail-Service-Organisation transformiert. Damit geben wir dem heimischen Sportfachhandel Rückenwind und schaffen die Grundlage für nachhaltiges Wachstum “, so Irina Andorfer. „ Unser Kurs stimmt. Jetzt geht es darum, konsequent dranzubleiben, weiter an Tempo zu gewinnen und gemeinsam mit unseren Partner:innen die nächsten Schritte zu gehen. “

Weitere Informationen und Bilder finden Sie hier.