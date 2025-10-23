Gewessler/Grüne betroffen über den Tod von Josef Schwaiger

Wien (OTS) -

„Josef Schwaiger war ein engagierter Landespolitiker, der sich mit großem Verantwortungsbewusstsein für Salzburg und seine Menschen eingesetzt hat“, sagt Leonore Gewessler, Bundessprecherin und Klubobfrau der Grünen, zum Tod von Josef Schwaiger und hält fest: „Ich habe Josef Schwaiger als verbindenden Charakter kennengelernt. Er war ein Politiker mit Haltung und Hausverstand, der über Parteigrenzen hinweg geschätzt wurde.“

„Josef Schwaiger hat über viele Jahre die Entwicklung des Landes Salzburg maßgeblich mitgestaltet. Sein Einsatz im Bereich der Energie, der Landwirtschaft, für die Menschen im ländlichen Raum und für den Hochwasserschutz war geprägt von großem Engagement“, so Gewessler.

„Mein aufrichtiges Beileid gilt seiner Familie, seinen Freunden und Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern. Der frühe Tod von Josef Schwaiger hinterlässt eine große Lücke – in der Salzburger Landesregierung ebenso wie in der gesamten politischen Landschaft Österreichs“, betont Gewessler.