  • 23.10.2025, 14:14:02
  • /
  • OTS0156

ASFINAG: Erhöhtes Verkehrsaufkommen wegen Herbstferien

Staugefahr auf Transitrouten von und nach Deutschland

Wien (OTS) - 

Mit den beginnenden Herbstferien und dem Nationalfeiertag am 26. Oktober steht eine etwas verkehrsintensivere Woche vor der Tür. Da der Nationalfeiertag aber auf einen Sonntag fällt, wird es zu keinen Rückreisespitzen wie bei einem langen Wochenende kommen, mit erhöhtem Verkehrsaufkommen in die Naherholungsgebiete - und wieder zurück - ist allerdings schon zu rechnen. Dies gilt auch für Tagesausflüge während der gesamten Herbstferien, verkehrliche Auswirkungen sind hier vor allem auch auf den Hauptrouten in die Berge oder die Thermenregionen zu erwarten.

Herbstferien auch in Deutschland

Ebenfalls an diesem Wochenende beginnen die Herbstferien in Baden-Württemberg, in einigen anderen deutschen Bundesländern enden die Ferien zu diesem Datum – es ist also auch in Richtung Deutschland mit etwas erhöhtem Verkehr zu rechnen. Vor allem auf der A 8 der Innkreisautobahn, der A 1 Westautobahn aber auch auf der A 9 Pyhrnautobahn und auf der A 10 Tauern- sowie der A 11 Karawankenautobahn gibt es Staugefahr.

Grenzkontrollen

Die Grenzkontrollen bei der Einreise aus Ungarn, der Slowakei und Slowenien bleiben weiterhin aufrecht. Staubildungen sind damit an der Grenze bei Nickelsdorf, Kittsee, Spielfeld und vor dem Karawankentunnel möglich. Auch die Grenzkontrollen bei der Einreise nach Deutschland finden weiterhin statt. Wartezeiten sind deswegen an den Grenzübergängen Kufstein (A 12 Inntalautobahn), Walserberg (A 1 Westautobahn) und Suben (A 8 Innkreisautobahn) möglich.

Die ASFINAG empfiehlt vor Fahrtantritt einen Check der Reiseroute mit der kostenlosen ASFINAG-APP.
Informationen in Echtzeit zum aktuellen Reisezeitverlust finden Sie unter routenplaner.asfinag.at

Rückfragen & Kontakt

ASFINAG
Pressesprecher
Mag. Andreas Steindl, MAS
Telefon: 0664 6010810833
E-Mail: andreas.steindl@asfinag.at
Website: https://asfinag.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ASF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright