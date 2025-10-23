ASFINAG: Erhöhtes Verkehrsaufkommen wegen Herbstferien

Wien (OTS) -

Mit den beginnenden Herbstferien und dem Nationalfeiertag am 26. Oktober steht eine etwas verkehrsintensivere Woche vor der Tür. Da der Nationalfeiertag aber auf einen Sonntag fällt, wird es zu keinen Rückreisespitzen wie bei einem langen Wochenende kommen, mit erhöhtem Verkehrsaufkommen in die Naherholungsgebiete - und wieder zurück - ist allerdings schon zu rechnen. Dies gilt auch für Tagesausflüge während der gesamten Herbstferien, verkehrliche Auswirkungen sind hier vor allem auch auf den Hauptrouten in die Berge oder die Thermenregionen zu erwarten.

Herbstferien auch in Deutschland

Ebenfalls an diesem Wochenende beginnen die Herbstferien in Baden-Württemberg, in einigen anderen deutschen Bundesländern enden die Ferien zu diesem Datum – es ist also auch in Richtung Deutschland mit etwas erhöhtem Verkehr zu rechnen. Vor allem auf der A 8 der Innkreisautobahn, der A 1 Westautobahn aber auch auf der A 9 Pyhrnautobahn und auf der A 10 Tauern- sowie der A 11 Karawankenautobahn gibt es Staugefahr.

Grenzkontrollen

Die Grenzkontrollen bei der Einreise aus Ungarn, der Slowakei und Slowenien bleiben weiterhin aufrecht. Staubildungen sind damit an der Grenze bei Nickelsdorf, Kittsee, Spielfeld und vor dem Karawankentunnel möglich. Auch die Grenzkontrollen bei der Einreise nach Deutschland finden weiterhin statt. Wartezeiten sind deswegen an den Grenzübergängen Kufstein (A 12 Inntalautobahn), Walserberg (A 1 Westautobahn) und Suben (A 8 Innkreisautobahn) möglich.

Die ASFINAG empfiehlt vor Fahrtantritt einen Check der Reiseroute mit der kostenlosen ASFINAG-APP.

Informationen in Echtzeit zum aktuellen Reisezeitverlust finden Sie unter routenplaner.asfinag.at