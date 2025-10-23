Genuss auf Schiene: GOURMET Daheim startet Werbekampagne mit gebrandeter Straßenbahn in Wien

Wien (OTS) -

Drei Monate lang ist die auffällig gestaltete, voll beklebte Niederflur-Straßenbahn in zahlreichen Wiener Bezirken unterwegs. Das aufmerksamkeitsstarke Design zeigt hochwertige Speisen- und People-Motive, die für Lebensfreude, Vitalität und Genuss stehen und das Angebot von GOURMET Daheim bekannter machen soll. Ein QR-Code auf der Straßenbahn führt direkt in den Webshop des Essen auf Rädern Partners Samariterbund Wien und bietet damit den schnellsten Weg zur Bestellung in der Bundeshauptstadt. Parallel zur Kampagne informiert GOURMET Daheim auf der Website www.gourmet-daheim.at über die Bestellmöglichkeiten und seine regionalen Partner:innen in allen Bundesländern.

„Mit dieser Werbekampagne möchten wir Aufmerksamkeit schaffen und aufzeigen, wofür GOURMET Daheim steht: gutes Essen, das Menschen zuhause Freude bereitet und ihren Alltag erleichtert“, so Herbert Fuchs, Geschäftsführer GOURMET.

Mein Restaurant für daheim

Das Angebot von GOURMET Daheim richtet sich vor allem an ältere Menschen und Personen, die sich regelmäßig hochwertige und köstliche Mahlzeiten nachhause liefern lassen möchten. Die Menüs sind für jeden Geschmack und jedes Ernährungsbedürfnis entwickelt worden. Dafür sorgen die Köch:innen und Diätolog:innen von GOURMET Daheim mit ihrem fundierten Know-how und viel Liebe zum Detail. Regionale und saisonale Zutaten werden täglich frisch zu ausgewogenen und vollwertigen Speisen verarbeitet. Die vielfältigen Menüs reichen von traditionellen Klassikern über Gerichte von heute bis hin zu vegetarischen Menüs und leichter Vollkost. Bestellt werden kann ganz einfach telefonisch oder online. Geliefert wird österreichweit – über die regionalen Partner:innen von GOURMET Daheim, die die Kund:innen persönlich betreuen und den Service vor Ort übernehmen.

Essen auf Rädern in Wien – eine Partnerschaft seit über 30 Jahren

Der Samariterbund Wien liefert die frisch gekochten und nährstoffreichen Mahlzeiten täglich an rund 3.000 Kund:innen – direkt an die Haustüre in Wien, pünktlich, zuverlässig und mit einem Lächeln. GOURMET Daheim sorgt als kulinarischer Partner seit mehr als 30 Jahren für die gesunden Menüs. Essen auf Rädern entlastet vor allem ältere Menschen und fördert zugleich soziale Kontakte. Die warme Mahlzeit wird für viele zu einem täglichen Moment der Freude – und genau das ist es, was GOURMET Daheim und den Samariterbund Wien verbindet.

