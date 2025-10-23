  • 23.10.2025, 13:56:35
GENAU JETZT ist die schönste Wanderzeit

Österreichs Wanderdörfer präsentieren drei inspirierende Herbstthemen: die Top 10 Herbstwanderungen für jedes Level, besondere Kraftplätze und Moorwanderungen

Herbstwanderungen in Klammen sind jetzt der Top-Tipp: Das Farbenspiel ist einfach traumhaft, denn in den Klammen wachsen viele Laubbäume, deren leuchtendes Herbstlaub einen herrlichen Kontrast zum Wasser bildet.
Wann ist der Herbst wirklich am schönsten? Bis Mitte Oktober sind die Blätter oft noch nicht bunt genug – und wenn sie dann in ihren intensivsten Farben leuchten, genügt ein Windstoß, und die Wälder stehen plötzlich „nackig“ da. Doch genau jetzt, in diesem Moment, zeigt sich der Herbst in seiner Vollendung: Das Laub hat seinen farblichen Höhepunkt erreicht, im Westen glitzern kleine Schneefelder auf den Felsen und bilden einen eindrucksvollen Kontrast. In den Mooren glühen rötliche Heidelbeerfelder, goldene Flechten und grüne Moospolster.

Die Natur – wie ein Gemälde, das man sich am liebsten zu Hause aufhängen würde. Jetzt rauszugehen ist das beste Rezept gegen den ersten Anflug des Winterblues – egal ob bei wärmendem Sonnenschein oder sanfter Nebelstimmung.

Die Top 10 Herbstwanderungen führen zu azurblauen Bergseen, durch leuchtende Klammen (Top-Tipp: Klammwanderungen im Herbst!), zu urigen Almen und spektakulären Aussichtspunkten.

Mystische Kraftplätze zeigen sich jetzt intensiver denn je – rund um Allerheiligen liegt eine besondere Stimmung über der Natur. Uralte Pfade, Kultplätze, verborgene Quellen und Steinformationen entfalten im Herbst ihre ganze Strahlkraft.

Auch die Moore haben gerade ihre ganz eigene Magie und – sie wirken beruhigend, stärkend und wohltuend auf Körper und Geist.

Die 3 Top Themen für die Herbstferien

Von den Top 10 Herbstwanderungen 2025 für jedes Level über besondere Kraftplätze bis hin zu den schönsten Moorwanderungen – erlebe über 70 Wanderdörfer und 40 Regionen voller Herbstzauber.

Rückfragen & Kontakt

Österreichs Wanderdörfer e.V.
Mag. Monika Pripfl, B.A.
Telefon: +43 (0) 4242/25 75 30 - 205
E-Mail: monika.pripfl@wanderdoerfer.at
Website: www.wanderdoerfer.at

