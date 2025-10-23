- 23.10.2025, 13:35:32
Großhandelspreisindizes für Gas fallen im November
Kurzfristige Strom Großhandelspreise steigen weiter an
Hier die aktuellen Werte im Überblick:
Strom
Monat
Der Strompreisindex auf Monatsbasis (ÖSPIMonat) steigt im November 2025 gegenüber dem Vormonat um 20,3 %. Im Vergleich zum November 2024 liegt der Index um 20,4 % höher. Der Index liegt bei einem Wert von 119,61 EUR/MWh.
Der Spitzenlastpreis liegt dabei um 27,0 % über dem Niveau des Grundlastpreises.
Gas
Monat
Der Gaspreisindex auf Monatsbasis (ÖGPIMonat) fällt im November 2025 gegenüber dem Vormonat um 1,3 %. Im Vergleich zum November 2024 liegt der Index um 15,5 % niedriger. Der Index liegt bei einem Wert von 34,09 EUR/MWh.
Die Entwicklungen der beiden Indizes als Grafiken sowie alle Informationen zur Methodik und zum Haftungsausschluss finden Sie hier.
Die Zeitreihen zu den neuen Indizes für Strom und Gas sind auf der Webseite der Österreichischen Energieagentur zum Download zu finden.
