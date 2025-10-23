  • 23.10.2025, 13:35:32
Großhandelspreisindizes für Gas fallen im November

Kurzfristige Strom Großhandelspreise steigen weiter an

Wien (OTS) - 

Hier die aktuellen Werte im Überblick:

Strom

Monat

Der Strompreisindex auf Monatsbasis (ÖSPIMonat) steigt im November 2025 gegenüber dem Vormonat um 20,3 %. Im Vergleich zum November 2024 liegt der Index um 20,4 % höher. Der Index liegt bei einem Wert von 119,61 EUR/MWh.

Der Spitzenlastpreis liegt dabei um 27,0 % über dem Niveau des Grundlastpreises.

Gas

Monat

Der Gaspreisindex auf Monatsbasis (ÖGPIMonat) fällt im November 2025 gegenüber dem Vormonat um 1,3 %. Im Vergleich zum November 2024 liegt der Index um 15,5 % niedriger. Der Index liegt bei einem Wert von 34,09 EUR/MWh.

Die Entwicklungen der beiden Indizes als Grafiken sowie alle Informationen zur Methodik und zum Haftungsausschluss finden Sie hier.

Die Zeitreihen zu den neuen Indizes für Strom und Gas sind auf der Webseite der Österreichischen Energieagentur zum Download zu finden.

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Energieagentur - Austrian Energy Agency
Telefon: (01) 5861524
E-Mail: pr@energyagency.at
Website: https://www.energyagency.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

