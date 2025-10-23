  • 23.10.2025, 13:15:32
Mehr als Volumen: Regenerative Behandlungen bei OmniMed fördern die natürliche Hautqualität

Moderne Verfahren regen körpereigene Regenerationsprozesse an

Eisenstadt/Klagenfurt (OTS) - 

Bei ästhetischen Behandlungen zeigt sich ein klarer Trend: Immer mehr PatientInnen wünschen sich statt auffälliger Veränderungen eine spürbare Verbesserung der Hautqualität. Dr. Stefan Horwath und Dr. Martina Reichhart von OmniMed setzen auf regenerative Behandlungen, die körpereigene Prozesse aktivieren, statt nur Volumen aufzubauen.

Der Fokus liegt auf Kollagen-, Elastin- und Zellneubildung, etwa durch Polynukleotide, die Miracell Stammzellentherapie oder Profhilo Structura. Sie unterstützen die Regeneration des Gewebes, verbessern die Hautelastizität und sorgen für ein gleichmäßigeres, festeres Hautbild. Dr. Horwath: „Die Nachfrage nach Verfahren, die die Haut von innen stärken, nimmt stetig zu.“ Dr. Reichhart ergänzt: „Regenerative Behandlungen verbessern die Hautstruktur langfristig und sind eine moderne Alternative zu volumengebenden Verfahren.

Die Kombination aus medizinischem Know-how und Technologie ermöglicht bei OmniMed individuell abgestimmte Behandlungskonzepte – mit dem Ziel, die Haut zu stärken und die natürliche Ausstrahlung zu erhalten.

Mehr über regenerative Behandlungen erfahren

Erfahren Sie, wie moderne regenerative Verfahren wie die Behandlung mit Polynukleotiden, die Miracell Stammzellentherapie und Profhilo Structura die Hautqualität nachhaltig verbessern können.

Rückfragen & Kontakt

OmniMed
Dr. Stefan Horwath
Telefon: +43 676 4777829
E-Mail: office@omnimed.at
Website: https://www.omnimed.at/

