„Herrschaftszeiten!“: Johann-Philipp am 28. Oktober in ORF 2 und auf ORF ON auf neuem Schlossbesuch

Wien (OTS) -

„Herrschaftszeiten!“, heißt es am Dienstag, dem 28. Oktober 2025, um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON, wenn „Johann-Philipps Schlossbesuche“ in den Herbst verlängert werden: In der neuen Folge ist Johann-Philipp Spiegelfeld bei „Bei Familie d'Harambure-Fraye auf Schloss Artstetten“ in Niederösterreich zu Gast. Sie sind die direkten Nachfahren des ermordeten Erzherzogs Franz Ferdinand. Dieses Anwesen ist österreichische Geschichte pur – und der wissbegierige Moderator erfährt unzählige Details über das Erzhaus, seine Besitzungen und die gegenwärtige Nutzung des Anwesens. Private Einblicke und Geschichten gewährt die Hausherrin, Alix de la Poëze d'Harambure-Fraye, sie ist die Ururenkelin des Thronfolgers und seiner Ehefrau, Gräfin Sophie Chotek.



Ein weiterer neuer Schlossbesuch – bei Familie Sachsen-Coburg und Gotha auf Schloss Greinburg – steht dann zum Jahresausklang am 30. Dezember auf dem Programm von ORF 2 und ORF ON und bereits am 1. November gibt es um 21.15 Uhr in der Hauptabend-Premiere von „Herrgottszeiten – Johann-Philipps Klosterbesuche“ einen Abstecher hinter Klostermauern „Im Augustiner-Chorherrenstift Herzogenburg“.