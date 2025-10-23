Dreitägige Landestrauer in Salzburg

Salzburg (OTS) -

Die Salzburger Landesregierung ordnet anlässlich des Todes von Landesrat Josef Schwaiger eine dreitägige Landestrauer bis inklusive 25. Oktober 2025 an. Gebäude des Bundes, des Landes und der Gemeinden werden in diesen Zeitraum die schwarze Trauerflagge tragen.

Die Mitglieder der Landesregierung, das Präsidium des Landtages und die Abgeordneten zum Landtag werden in diesem Zeitraum an keinen öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen. Es wird zudem angeregt, bei öffentlichen Veranstaltungen des verstorbenen Landesrates im Rahmen einer Trauerminute zu gedenken.