Wiener Nachwuchstalente räumen beim Bundesfinale von podium.jazz.pop.rock… groß ab!

Wien (OTS) - 

Von 14. bis 17. Oktober bebte der Kulturpark Traun in Oberösterreich: Das Finale des renommierten Jugendmusikwettbewerbs podium.jazz.pop.rock... brachte über 300 junge Musiker*innen aus ganz Österreich auf die Bühne – und Wien war mittendrin!

Sieben Acts aus Wien – drei Bands und vier Singer-Songwriter*innen – zeigten eindrucksvoll, was die Musikschulen der Stadt Wien, die POPakademie der JSBM sowie Musiker*innen aus Schulen mit musikalischem Schwerpunkt zu bieten haben. Mit drei ersten Plätzen, einem zweiten und einem dritten Platz war die Hauptstadt nicht nur stark vertreten, sondern auch besonders erfolgreich.

Ein Name sorgte für besondere Furore: Yatika Arora, erst 15 Jahre jung und Schülerin der Musikschule Brigittenau bei Damien Lancelle, überzeugte mit ihrer emotionalen Performance und wurde Bundessiegerin ihrer Altersgruppe in der Kategorie singer.songwriter & more 2025. Für ihre besonders berührende Darbietung mit einem eigens komponierten Song in ihrer Muttersprache Hindi erhielt Yatika Arora zusätzlich auch den Nachwuchsförderpreis. Die junge Künstlerin ist ein Ausnahmetalent, sie steht exemplarisch für die kreative Kraft und Qualität der Wiener Musikausbildung.

Der Bundeswettbewerb podium.jazz.pop.rock... hat einmal mehr gezeigt: Die Zukunft der österreichischen Musikszene ist jung, vielfältig – und klingt außergewöhnlich gut!

Rückfragen & Kontakt

Thomas Ladstätter MAS
Leitung der Landesgeschäftsstelle Musik der Jugend Wien
Telefon: +43 1 4000 84439
Mobil: +43 676 8118 84439
E-Mail: thomas.ladstaetter@wien.gv.at
Web: musikschulen.wien.gv.at ; musikderjugend.at

