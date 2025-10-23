Präsentation des Jahrbuch Weiterbildung 2025

Wien (OTS) -

Die Plattform Erwachsenenbildung präsentierte am 14. Oktober 2025 im ÖAMTC-Stützpunkt Erdberg das neue Jahrbuch Weiterbildung 2025. In 30 Beiträgen von 38 Autor:innen werden zentrale Fragen der beruflichen Weiterbildung beleuchtet – von Künstlicher Intelligenz über Nachhaltigkeit bis hin zu Social Impact. Zahlreiche Gäste, darunter Autor:innen, Vertreter:innen der Mitgliedseinrichtungen sowie Expert:innen aus Bildung, Wirtschaft und Wissenschaft, nahmen an der Veranstaltung teil.

Weiterbildung im Fokus der Zukunft

Der Titel des neuen Jahrbuchs „Mit Weiterbildung in den Chancenmodus!“ spiegelt die zentrale Botschaft des Abends wider: Weiterbildung ist ein entscheidender Faktor, um Chancen zu erkennen, zu nutzen und gesellschaftliche wie wirtschaftliche Entwicklungen aktiv mitzugestalten.

Fachliche Impulse und praxisnahe Einblicke

Der Abend begann mit einer Führung durch den innovativen ÖAMTC-Stützpunkt. Daniel Noppinger eröffnete anschließend die Präsentation und betonte die Bedeutung der Weiterbildung als Kompass für die Zukunft.

Anschließend gaben Herwig Kummer und Sarah Parnreiter in ihrer Keynote Einblicke in die Personalentwicklung beim ÖAMTC und zeigten, wie vielfältige Lernangebote Mitarbeiter:innen motivieren und stärken können.

Ein weiterer Programmpunkt war die Präsentation von Judith Winkler, die ihre bekannte Post-it-Serie vorstellte – eine Sammlung von über 500 Impulsen aus 500 Tagen rund um Arbeit, Führung und Lernen.

Jahrbuch 2025: 30 Beiträge, 38 Autor:innen

Zum Abschluss stellte Christian Bayer, Sprecher der Plattform Erwachsenenbildung, das neue Jahrbuch Weiterbildung 2025 vor. Alle Autor:innen wurden auf die Bühne gebeten, um Einblicke in ihre Beiträge zu geben.

Das Jahrbuch vereint 30 Fachbeiträge von 38 Autor:innen zu den zentralen Themen der beruflichen Weiterbildung:

Wissen und Fähigkeiten in der Praxis

Digitalisierung und Künstliche Intelligenz

Nachhaltigkeit und Social Impact

Es richtet sich an Verantwortliche für Aus- und Weiterbildung in Unternehmen, Organisationen und Institutionen, an Personalentwickler:innen, Innovator:innen sowie an alle, die sich mit lebenslangem Lernen befassen.