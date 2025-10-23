Am liebsten zu zweit: Herbstferien im Inland voll im Trend

Wien (OTS) -

Gemeinsam mit Reppublika Research befragte die Österreichische Hotelvereinigung (ÖHV) die Österreicher:innen zu ihren Urlaubsplänen für die Herbstferien: 34 % planen eine Reise, weitere 21 Prozent überlegen noch. „Unsere Hotels können sich auf eine starke Reisewoche einstellen – das Interesse am Urlaub im eigenen Land bleibt ungebrochen hoch“, freut sich ÖHV-Präsident Walter Veit.

Reiseziel Nummer eins: Österreich!

64 % der Reisenden bleiben für ihren Herbsturlaub in Österreich. Besonders beliebt sind die Steiermark, gefolgt von Kärnten und Wien: „Die Betriebe überzeugen mit Qualität, Gastfreundschaft und Vielfalt. Von Wellness bis Städtekultur bieten sie alles für eine perfekte Auszeit. Und genau das schätzen die Österreicherinnen und Österreicher so“, weiß Veit.

Kurzurlaub boomt im Herbst

Im Schnitt planen die Österreicher:innen 3,7 Nächte. Rund 70 Prozent bleiben bis zu vier Nächte, meist über das lange Wochenende. „Kurzurlaube liegen voll im Trend – sie verbinden Erholung, Kulinarik und Naturerlebnis. Damit punktet der heimische Tourismus auf ganzer Linie“, betont Veit.

Wellness und Entspannung – am liebsten zu zweit

Erholungs- und Wellnessreisen stehen mit 42 % klar an der Spitze, gefolgt von Städtetrips (20 %) und Aktivurlauben (19 %). Auch Besuche bei Freund:innen und Verwandten (18 %) bleiben beliebt: „Die Gäste suchen Ruhe und Wohlbefinden – und finden sie in Betrieben, wo Qualität und Herzlichkeit im Mittelpunkt stehen“, so der ÖHV-Präsident. Knapp die Hälfte der Reisenden verbringt die Herbstferien mit Partner:in, 38 % mit Kindern, 17 % mit Freund:innen oder Familie.17 % gönnen sich eine Auszeit allein. „Das zeigt: Österreichs Hotellerie hat für jede Lebensphase und jeden Reisestil das passende Angebot“, fasst Veit zusammen.

ÖHV-Urlaubsradar

Die ÖHV und das Meinungsforschungsinstitut Reppublika befragen regelmäßig vor Schulferien eine repräsentative Auswahl von 1.000 Österreicher:innen zu ihren Urlaubsplänen.

Eine druckfähige Grafik zur Aussendung finden Sie hier zum Download; © ÖHV

