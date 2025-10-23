- 23.10.2025, 11:59:32
AVISO – Morgen, 24. Oktober 2025, 10.00 Uhr: SPÖ-Bildung lädt zu Enquete „Neutralität im Wandel der Zeit“
Enquete mit u.a. SPÖ-Bildungsvorsitzendem Gerhard Schmid und Direktor des Renner-Instituts Sascha Obrecht
Die SPÖ-Bundesbildung lädt morgen, Freitag, 24. Oktober 2025, zur Enquete „Neutralität im Wandel der Zeit“. Vor 70 Jahren, am 26. Oktober 1955, wurde das Bundesverfassungsgesetz über die österreichische Neutralität beschlossen. In Zeiten internationaler Spannungen und zunehmender geopolitischer Verflechtungen stellt sich die Frage, wie eine aktive Neutralitätspolitik im 21. Jahrhundert verstanden und gelebt werden kann. Die SPÖ-Bildung lädt ein, diese Fragen mit Expert*innen aus Politik, Wissenschaft und Friedensforschung zu diskutieren. Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen! Wir ersuchen um Anmeldung unter moser@wiener-bildungsakademie.at. ****
Zeit: Freitag, 24. Oktober 2025, 10.00 bis 13.00 Uhr
Ort: Wiener Bildungsakademie, Praterstraße 25a, 1020 Wien
Programm:
Eröffnung:
SPÖ-Bundesbildungsvorsitzender, Dritter Landtagspräsident, GR/LAbg Prof. Dr. Gerhard Schmid
Statement „Österreichische Neutralität“:
GR/LAbg Dr. Sascha Obrecht, Direktor des Renner-Instituts
Videobotschaft:
Dr. Heinz Fischer, Bundespräsident a.D., Präsident des Nationalrates a.D.
Keynote „Österreichs Neutralität zwischen außenpolitischer Positionierung und aktiver Neutralitätspolitik“:
Univ.-Prof.in Dr.in Lucile Dreidemy, MA, Universität Wien
Expert*innengespräch „Aktive Neutralitätspolitik und ihre Chancen“:
Univ.-Prof.in Dr.in Lucile Dreidemy, MA, Universität Wien
Prof.in (FH) Dipl.-Pol.in Dr.in Stefanie Wöhl
Mag. Dr. Thomas Roithner
Mag. Dr. Florian Wenninger, Leiter Institut für Historische Sozialforschung
