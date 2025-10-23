AVISO – Morgen, 24. Oktober 2025, 10.00 Uhr: SPÖ-Bildung lädt zu Enquete „Neutralität im Wandel der Zeit“

Wien (OTS) -

Die SPÖ-Bundesbildung lädt morgen, Freitag, 24. Oktober 2025, zur Enquete „Neutralität im Wandel der Zeit“. Vor 70 Jahren, am 26. Oktober 1955, wurde das Bundesverfassungsgesetz über die österreichische Neutralität beschlossen. In Zeiten internationaler Spannungen und zunehmender geopolitischer Verflechtungen stellt sich die Frage, wie eine aktive Neutralitätspolitik im 21. Jahrhundert verstanden und gelebt werden kann. Die SPÖ-Bildung lädt ein, diese Fragen mit Expert*innen aus Politik, Wissenschaft und Friedensforschung zu diskutieren. Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen! Wir ersuchen um Anmeldung unter moser@wiener-bildungsakademie.at. ****

Zeit: Freitag, 24. Oktober 2025, 10.00 bis 13.00 Uhr

Ort: Wiener Bildungsakademie, Praterstraße 25a, 1020 Wien

Programm:

Eröffnung:

SPÖ-Bundesbildungsvorsitzender, Dritter Landtagspräsident, GR/LAbg Prof. Dr. Gerhard Schmid

Statement „Österreichische Neutralität“:

GR/LAbg Dr. Sascha Obrecht, Direktor des Renner-Instituts

Videobotschaft:

Dr. Heinz Fischer, Bundespräsident a.D., Präsident des Nationalrates a.D.

Keynote „Österreichs Neutralität zwischen außenpolitischer Positionierung und aktiver Neutralitätspolitik“:

Univ.-Prof.in Dr.in Lucile Dreidemy, MA, Universität Wien

Expert*innengespräch „Aktive Neutralitätspolitik und ihre Chancen“:

Univ.-Prof.in Dr.in Lucile Dreidemy, MA, Universität Wien

Prof.in (FH) Dipl.-Pol.in Dr.in Stefanie Wöhl

Mag. Dr. Thomas Roithner

Mag. Dr. Florian Wenninger, Leiter Institut für Historische Sozialforschung

