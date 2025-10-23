Bis zu 725.000 sahen ORF-Premiere des ersten Teils von „Sturm kommt auf“ mit Josef Hader

Wien (OTS) -

„Sturm kommt auf“ hieß es gestern, am Mittwoch, dem 22. Oktober 2025, um 20.15 Uhr in einer ORF-2-Premiere – und bis zu 725.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren mit dabei. Durchschnittlich verfolgten 647.000 (vorläufige Gewichtung) bei einem Marktanteil von 26 Prozent (Zielgruppe 12+) den ersten Film von Regisseur Matti Geschonnecks zweiteiliger ORF/ZDF-Literaturverfilmung von Oskar Maria Grafs Roman „Unruhe um einen Friedfertigen“ nach einem Drehbuch von Hannah Hollinger. Neben Josef Hader sind in der Geschichte über den von ihm verkörperten Schuster Julius Kraus, der zurückgezogen am Rande einer bayerischen Dorfgemeinschaft lebt und immer tiefer in den Strudel der dramatischen politischen Ereignisse zwischen 1918 und der Machtergreifung Hitlers 1933 gerät, bis ihm eine Erbschaft aus den USA und die Offenlegung seiner jüdischen Identität zum Verhängnis werden, in weiteren Rollen u. a. auch Verena Altenberger, Susi Stach, Johannes Silberschneider, Sebastian Bezzel, Sigi Zimmerschied, Frederic Linkemann, Antonia Bill und Helmfried von Lüttichau zu sehen. Teil zwei von „Sturm kommt auf“ steht heute, am Donnerstag, dem 23. Oktober, um 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF 2 und ist bereits jetzt auf ORF ON abrufbar, wo auch der erste Film weiterhin gestreamt werden kann.



„Sturm kommt auf“ ist eine Produktion der Claussen+Putz Filmproduktion in Koproduktion mit Film AG für das ZDF und den ORF; gefördert durch FilmFernsehFonds Bayern, FISAplus, Fernsehfonds Austria, Land Salzburg; hergestellt mit der Unterstützung von FILM in AUSTRIA.