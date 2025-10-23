FPÖ – Belakowitsch: „Mahrer bereitet nächsten Angriff auf unsere Pensionisten vor!“

Wien (OTS) -

„Was will uns WKÖ-Chef Mahrer eigentlich wirklich sagen, wenn er davon fabuliert, dass in den nächsten 15 Jahren zwischen 250.000 und 300.000 Menschen aus dem Erwerbsleben ausscheiden würden, und dass diese am Arbeitsmarkt fehlen, ,aber dennoch Pensionen bekommen und im Gesundheitsbereich versorgt werden müssen.‘ Mahrer vergisst wohl, dass diese ‚Menschen‘ wie er sie nennt, einerseits in ihr Pensionsvorsorgekonto und andererseits in ihre Gesundheitsvorsorge Monat für Monat ihr ganzes Erwerbsleben eingezahlt haben“, reagierte heute FPÖ-Klubobmannstellvertreterin und freiheitliche Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch auf die Vorschläge Mahrers.

„Was Herr Mahrer als ‚drei Stellschrauben‘ verkauft, ist die altbekannte Drohkulisse der ÖVP: länger arbeiten, weniger Pension und höhere Abgaben für unsere Leute. Die wahren Ursachen für die Probleme sind aber nicht unsere fleißigen Erwerbstätigen und Pensionisten, sondern das Totalversagen der Systemparteien bei der Zuwanderungs- und Familienpolitik. Seit Jahren wird unser Sozialsystem durch Leistungsflüchtlinge unterwandert“, so Belakowitsch.

„Mahrer ist ein nur ein weiterer Apparatschik der schwarzen Einwanderungssystems und der Asylindustrie, um billige Arbeitskräfte zu lukrieren. „Statt die Lebensleistung der Österreicher zu bestrafen, braucht es endlich einen konsequenten Heimatschutz und eine Politik mit Hausverstand. Nur mit uns Freiheitlichen und einem Volkskanzler Herbert Kickl wird es diesen sozialen Kahlschlag nicht geben!“, stellte Belakowitsch klar. “